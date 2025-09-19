  • BIST 11205.47
Lefkoşa’da Uluslararası Barış Günü Etkinliği Düzenleniyor
Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C) ve United Sports Cyprus (USC), 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla Pazar günü Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, küresel belirsizliklerin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, toplumlar arası iletişim ve dayanışmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gün boyu sürecek programda farklı yaş ve kültürlerden bireyleri bir araya getirecek atölyeler, gösteriler ve seremoniler yer alacak.

Gecenin öne çıkan etkinliği “Barış için Öğretim Ödül Töreni” olacak. 19.15 – 20.15 saatleri arasında yapılacak törende, barış kültürüne ve şiddet karşıtlığına katkılarıyla öne çıkan beş eğitimci ödüllendirilecek. Törenin ardından bir resepsiyon düzenlenecek.

Katılımcılar ayrıca şu etkinliklere de katılabilecek:

  • Çocuklar için Sanat Atölyesi (17.30 – 19.30): Ofelya Özkeser ve Anna Thomaidou rehberliğinde yaratıcı çalışmalar ve ücretsiz dondurma.

  • Rehberli yürüyüş “Evimiz Dediğimiz Yer” (17.45 – 19.15): Dr. Marios Antoniou eşliğinde ara bölgenin tarihi ve anlamı keşfedilecek.

  • Montessori Gösterisi “Barış için Bir Mum Yakın” (18.50 – 19.05): Montessori öğrencilerinden özel sunum.

  • Sivil Toplum Çemberi (18.30 – 21.30): Sivil toplum kuruluşları ve değişim önderleriyle buluşma.

  • Gece resepsiyonu ve eğlence (19.15 – 22.30): DJ Nevsu Erem eşliğinde müzik, Smart Snack ve The Home Cafe tarafından hazırlanan yiyecek ve tatlılar.

Organizatörler, Uluslararası Barış Günü’nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda “barış için harekete geçme çağrısı” olduğuna dikkat çekiyor. Etkinlik, rehberli yürüyüş dışındaki tüm bölümler için ücretsiz ve herkese açık olacak.

