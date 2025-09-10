  • BIST 10515.83
  • Altın 4837.181
  • Dolar 41.2842
  • Euro 48.3709
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Manavoğlu’ndan Arıklı’ya tepki: Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç, topluma iyi örnek ol

» »
Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Bakan Erhan Arıklı’nın hız tespit kameralarıyla ilgili sözlerine sosyal medyadan tepki göstererek, “Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç, Ulaştırma Bakanı olarak topluma iyi örnek ol” dedi.
Manavoğlu’ndan Arıklı’ya tepki: Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç, topluma iyi örnek ol

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Hız tespit kameralarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin yolu basit; bas gaza, yanından süratle geç” şeklindeki açıklamasına eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan tepki geldi.

Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balık hafızalı olmakla suçlayabilirsin bu toplumu ama senin düşündüğün kadar da aptal değiliz be annem! Sen 20 gün önce bunları söylerken, daha 2024’ün trafik cezalarını dağıttırmaya yeni başlamışken, vatandaşın yeni kameralar çalışıyor mu sorusunu sorması kadar normal bir şey olamaz. Normal olmayan senin verdiğin cevaptır. Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç bu ülkenin Ulaştırma Bakanı olarak. İyi örnek ol topluma lütfen. Biraz toparla kendini...” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 6 aylık bütçe açığı 4.2 milyar TL!09 Eylül 2025 Salı 20:48
  • “Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü”09 Eylül 2025 Salı 17:38
  • Gençlerden Üstel'e tepki...Devletin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz!09 Eylül 2025 Salı 17:27
  • CTP Eğitim Komitesi: Seçim telaşları, eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyor09 Eylül 2025 Salı 15:55
  • KKTC’de Göç Yönetimi konusunda dijital dönüşüm konusunda teknik toplantı09 Eylül 2025 Salı 14:47
  • Ülke Genelinde İkamet Kontrolleri: 5 Kişi Tutuklandı09 Eylül 2025 Salı 14:35
  • Boğazköy’de Restoran Önünde Şiddet ve Rahatsızlık Olayı09 Eylül 2025 Salı 14:34
  • Henüz 3 aylıktı... Ölüm nedeni belirlendi...09 Eylül 2025 Salı 13:57
  • Yer Çatalköy: Aracında ölü bulundu09 Eylül 2025 Salı 13:46
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti