Manavoğlu’ndan Arıklı’ya tepki: Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç, topluma iyi örnek ol

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Hız tespit kameralarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin yolu basit; bas gaza, yanından süratle geç” şeklindeki açıklamasına eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan tepki geldi.

Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balık hafızalı olmakla suçlayabilirsin bu toplumu ama senin düşündüğün kadar da aptal değiliz be annem! Sen 20 gün önce bunları söylerken, daha 2024’ün trafik cezalarını dağıttırmaya yeni başlamışken, vatandaşın yeni kameralar çalışıyor mu sorusunu sorması kadar normal bir şey olamaz. Normal olmayan senin verdiğin cevaptır. Nefret söylemi tadında ayar çekmelerden vazgeç bu ülkenin Ulaştırma Bakanı olarak. İyi örnek ol topluma lütfen. Biraz toparla kendini...” ifadelerini kullandı.