Merkez Bankası, 18 Eylül 2025 itibarıyla Türk Lirası mevduat, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını yeniden belirleyerek indirime gitti.
Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, vadelerden bağımsız olarak Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarının faiz oranı yıllık yüzde 38,00’den yüzde 36,00’ya indirildi.

Ticari senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 46,00’dan yüzde 43,50’ye, sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında uygulanacak iskonto oranı yüzde 39,50’den yüzde 38,00’e, küçük esnaf senetlerinde ise yüzde 37,50’den yüzde 36,00’ya düşürüldü. Döviz mukabili avans işlemlerinde faiz oranı da yüzde 46,00’dan yüzde 43,50’ye indirildi.

Yeni oranlar, dün itibari ile yürürlüğe girdi.

