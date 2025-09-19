Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde protesto yapacak!

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, UBP-DP-YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanı’nın uygulamalarını “eğitimde siyasal İslam dönüşümü” olarak nitelendirerek eleştirdi. Sendika, bugün Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde basın açıklaması ve protesto düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanı’nın kamusal eğitimde siyasal İslam dönüşümüne yönelik adımlarını eleştirdi.

Gökçebel, disiplin tüzüğündeki değişikliklerle kız öğrenciler üzerinden başörtüsü tartışması yaratıldığını ve bu uygulamanın bilimsel, laik, Atatürk ilkelerine bağlı eğitim anlayışını hedef aldığını belirtti. Eğitimdeki dönüşümün, Kıbrıs Türk toplumunun yaşam biçimine ve demokratik yapısına organize ve kasıtlı bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Sendika, toplumun bu dayatmayı kabul etmeyeceğini gösterdiğini vurgulayarak, Atatürk Meslek Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi’nde başörtülü öğrencilerin gönderilmesini örnek gösterdi. Gökçebel, öğretmenlerin meşru olmayan bu dayatmalara karşı kararlı duracağını ve direneceğini dile getirdi.

KTOEÖS, protesto ve basın açıklaması için bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bir araya geleceklerini duyurdu.