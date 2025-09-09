  • BIST 10480.89
  • Altın 4848.048
  • Dolar 41.2744
  • Euro 48.6055
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Parayı kasa yerine cebine koydu...

» »
Gönyeli’de faaliyet gösteren bir bet salonunda yatırmış olduğu bet kuponlarının kaybetmesi üzerine iptal işlemi yaparak parayı kasaya koymayıp sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı R.O yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Parayı kasa yerine cebine koydu...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erdem Han olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 29 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında huzurda bulunan zanlının müstahdemi olduğu Gönyeli’de faaliyet gösteren bir bet ofisinde çalışmakta olduğu esnada oynamış olduğu toplam 20.000 TL’lik iki adet kuponun kaybetmesine müteakip 2 adet bahis kuponlarını iptal edip konu parayı kasaya yatırmayarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgilerine 5 Eylül 2025 tarihinde getirildiğini ve zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
  • Simon Aykut'un ailesi isyan etti: 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu!09 Eylül 2025 Salı 10:36
  • Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık09 Eylül 2025 Salı 10:32
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi09 Eylül 2025 Salı 09:19
  • Yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Eylül 2025 Salı 09:16
  • KKTC Makamları Simon Aykut'u 500 gündür unuttu!09 Eylül 2025 Salı 09:14
  • 12 Eylül’e kadar ülke genelinde sular kesik09 Eylül 2025 Salı 09:13
  • Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"08 Eylül 2025 Pazartesi 19:42
  • Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak08 Eylül 2025 Pazartesi 19:14
  • Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu08 Eylül 2025 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti