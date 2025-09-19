  • BIST 11190.7
İngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Sahte Diş Fakültesi diploması ile yakalandı...

Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme, yetkisiz belge temin etme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan F.Y mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli memuru Ali Erdelhun mahkemeye olguları aktardı.
Sahte Diş Fakültesi diploması ile yakalandı...

Polis, 20 Ocak 2025 tarihinde YÖDAK’ın zanlının diş fakültesi diplomasının sahte olduğuna dair polise bilgi verdiğini ve araştırma başlatıldığını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir üniversitede diş hekimliği fakültesinde eğitim gören zanlının, mezun olması için 15 ders daha alması gerektiğini ancak mezun olduğuna dair sahte diploma ve sahte transkript temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 18 Eylül’de tutuklandığını, evinde yapılan aramada sahte diploma ve transkriptin emare alındığını kaydetti. Polis, sahne diploma üzerindeki diploma numarasını araştırdıklarını, aynı okulun eczacılık fakültesini bitiren bir şahsın orijinal diplomasına ait olduğunu belirlediklerini aktardı. polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının sahne belgeleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını, aranan bir şahıs olduğunu kaydederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

