  • BIST 10858.52
  • Altın 5207.217
  • Dolar 41.6527
  • Euro 48.9302
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında

Sahte İtalyan Cezaevinde Bekleyecek

» »
Gönyeli’de meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Irak uyruklu B.J.H yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Sahte İtalyan Cezaevinde Bekleyecek

Polis memuru Yusuf Güneş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 1 Ekim 2025 tarihinde saat 13:45 raddelerinde İtalya'dan posta yolu ile tedarik ettiği kendi, eşi, oğlu ve kızı adına düzenlenmiş sahte İtalyan kimlik kartlarını Güney Kıbrıs’a gitmek amacıyla Metehan Sınır Kapısı’nda görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya çalışarak sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, kimliklerin PGM sahtecilik uzmanına gönderildiğini, inceleme neticesinde kimliklerin sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, vize ile İtalya’ya gittiğini, oturma izni aldığını, avukat aracılığı ile kendisine ve ailesine 15.000 Euro karşılığında İtalya kimlik kartı başvurusu yapıp ülkesine geri döndüğünü, kimliklerin kargo aracılığı ile kendisine ulaştığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC ile yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bisiklet yarışları nedeniyle yarın bazı yollar kapatılacak04 Ekim 2025 Cumartesi 10:37
  • 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi: 42 araç trafikten men, 4 tutuklu04 Ekim 2025 Cumartesi 10:31
  • Seçim takvimi işliyor... Kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son gün bugün04 Ekim 2025 Cumartesi 10:25
  • “Sadaka istemiyoruz”03 Ekim 2025 Cuma 09:03
  • Moral: Tezkere toplumu bölmeye yönelik!03 Ekim 2025 Cuma 09:02
  • Lefkoşa’da bazı bölgeler 5 saat elektriksiz kalacak03 Ekim 2025 Cuma 09:00
  • Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı02 Ekim 2025 Perşembe 14:23
  • Gazeteciler Birliği gazeteci Devrim Demir’in de tehdit edildiğini belirtti02 Ekim 2025 Perşembe 13:59
  • Baybars: İki devletli modeli Meclis’ten apar topar geçirme çabası 'panik atak' hâlidir!02 Ekim 2025 Perşembe 13:54
  • Tatar: Birlikte başardık, birlikte başaracağız02 Ekim 2025 Perşembe 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti