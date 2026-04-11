  • BIST 12433.5
  • Altın 6854.07
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Sendikalar 13 Nisan'da genel grevde: Meclis önünde eylem yapılacak

» »
Sendikalar adına açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 13 Nisan Pazartesi günü genel grevde olacaklarını ve Meclis önünde eylem yapacaklarını duyurdu.
Sendikalar 13 Nisan'da genel grevde: Meclis önünde eylem yapılacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sendikalar adına Pazartesi günü yapılacak olan genel grev ve eylem dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UBP–DP–YDP hükümetinin yarattığı çok yönlü krizlerin bedelinin emekçilere, yoksullara ve dar gelirlilere yüklenmek istendiği ifade edilerek, savaşın bahane edilerek bu politikaların meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. Sendikalar, yolsuzluk, rüşvet ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarılmasına dayalı düzeni bugüne kadar kabul etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini vurguladı.

Toplumsal kaynakların belli kesimlere aktarılmasına, kamusal hizmetlerin zayıflatılmasına ve halkın yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına karşı durmaya devam edeceklerini kaydeden açıklamada, günlerdir halkın, emekçilerin ve yurtseverlerin baskı, tehdit ve saldırılara rağmen bu dayatmaları güçlü bir şekilde reddettiği ifade edildi.

Hükümetin bu tepkilere rağmen aynı yasayı Meclis’ten geçirme ısrarı gösterdiği belirtilen açıklamada, halkın verdiği mesajın dikkate alınmadığı savunuldu. Bu çerçevede sendikaların, Meclis çalışmalarına devam edilmesine karşı 13 Nisan 2026 Pazartesi günü genel greve gideceği ve saat 10.00’da Meclis önünde toplanacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu mücadelenin yalnızca sendikaların değil, insanca yaşam, adil bölüşüm ve demokratik bir gelecek talep eden tüm kesimlerin ortak mücadelesi olduğu vurgulandı. Tüm halka çağrıda bulunularak, emekten yana olan herkes dayanışmayı büyütmeye ve birlikte ses yükseltmeye davet edildi.

Açıklama “Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” ifadeleriyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti