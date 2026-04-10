SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

Sıla Usar: Yolsuz, usulsüz, sahtekar ve hilekar bir hükümet

CTP Genel Başkanı Sıla Usar incirli, söz konusu yasaların yolsuz, usulsüz, sahtekâr ve hilekâr bir hükümet tarafından dayatılmasının toplumda büyük bir öfkeye neden olduğuna işaret etti. İncirli, halkın iyi bir yönetimi hak ettiğinin de altını çizdi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, genel grevler ve eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

İncirli, yaşananların, bir hükümetin halkına rağmen, halkını dinlemeden, paydaşları tamamen yok sayarak, uzlaşmayı küçümseyerek ve hukuku zorlayarak ülke yönetmeye kalkmasının açık bir örneği olduğunu ifade etti.

Hükümetin, kendi yarattığı devasa bütçe açığını kapatmak için çalışanların maaşlarında kesinti yapmayı öngören yasaları Meclis’ten geçirmeye çalıştığını belirten İncirli, bu adımların alım gücünde ciddi düşüşe yol açacağını, ekonomik daralmayı ve durgunluğu derinleştireceğini kaydetti.

Söz konusu yasaların yolsuz, usulsüz, sahtekâr ve hilekâr bir hükümet tarafından dayatılmasının toplumda büyük bir öfkeye neden olduğunu ifade eden İncirli, halkın iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.

Yaşanan süreçte insanların baskı ve şiddet gördüğünü belirten İncirli, eylemcilerin hedef haline getirildiğini ifade etti. Polislerin ise yaratılan siyasi gerilimin tam ortasında kaldığını dile getiren İncirli, verilen mücadelenin boşa gitmediğini, sivil toplumun sesini yükselttiğini CTP’nin ise kararlılıkla halkın yanında durduğunun altını çizdi. İncirli, ''Dayatma duvara çarpmıştır'' dedi. 

Ünal Üstel hükümetinin kaosu bilerek yarattığına kaydeden İncirli, hükümetin kaostan medet umacak kadar zayıf oldunu söyledi.  

İncirli, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: 

''Artık değişim kaçınılmazdır. Kapsayıcı, yeni bir siyasi anlayışa kavuşma zamanı gelmiştir. Kaos yaratan değil ülkeyi adaletle, güvenle, bilgiyle yönetenlerin zamanı gelmiştir. Ve herkes bilmelidir ki, bu ülkeye bu kaosu yaşatanlar siyasi ve vicdani sorumluluktan kaçamayacaktır. Bunların hesabı sorulacaktır. Kimsenin endişesi olmasın. Sandık kurulacak ve artık halkın özlediği değişim başlayacak.''

