Suçunu itiraf etti...

Akıncılar bölgesinde şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada gümrüksüz 16 adet araç motorunun bulunması üzerine tutuklanan zanlı Y.Ş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Akıncılar Lefkoşa’da Gaziler olarak bilinen bölgede anayol kenarında şüpheli olarak tespit edilen zanlının kullanımındaki  van araçta Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Birimi ekiplerince yapılan aramada, araç içerisinde toplam 16 adet muhtelif marka ve modellerdeki araçlara ait ikinci el araç motorları tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde TIR ile gelen Pakistanlı 2 şahıstan motorları aldığını ve bir şahsa satacağını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

