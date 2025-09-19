Ulaştırma Bakanlığı'ndan sahte mesaj uyarısı: Dolandırıcılık amaçlı mesaja itibar etmeyin!

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Postası’nın gündeme getirdiği “Karayolları Dairesi'nin ismini kullanarak, dolandırmaya çalışıyorlar!” başlıklı haberin ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“LÜTFEN DİKKAT!
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü adına ‘RESMİ DUYURU’ ifadesiyle SMS olarak paylaşılan görseldeki uyarı, sahtedir ve dolandırıcılık amaçlıdır. Vatandaşlarımızın, görselin içeriğinde yazan ifadelere itibar etmemeleri ve benzer bir mesaj almaları halinde derhal polise şikâyette bulunmaları önemle rica olunur.”
