Yurt binasında yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Yurt binasında yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Bugün saat 08:15 sıralarında, Ortaköy Şht. Astsb. Bayram Gümüş Sokak üzerinde bulunan bir yurt binasında yangın çıktı. Yangının, bir odada bulunan çoklu elektrik prizine takılı şarj aletinin kısa devre yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda bir oda ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, dört odanın kapıları tamamen, bir oda ise kısmen zarar gördü. Binanın duvarları ve tavanları da islenerek hasar aldı.

Yangın sırasında binanın üst katında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

