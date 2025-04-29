1 Mayıs ara bölgedeki iki toplumlu ortak etkinlikle kutlanacak

1 Mayıs İşçi Bayramı Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenecek “Barış ve Sosyal Adalet için Omuz Omuza” temalı iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenecek “Barış ve Sosyal Adalet için Omuz Omuza” temalı iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Etkinlikle ilgili bilgi vermek amacıyla bugün ara bölgede bazı sendika ve STÖ temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Dayanışma Evi’nde yer alan basın toplantısında hazırlanan ortak basın açıklamasının Türkçesi Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş; Rumcası ise PEO Genel Sekreteri Sotirilla Haralambus tarafından okundu.

Etkinliğe Güney Kıbrıs’tan katılacaklar 1 Mayıs’ta saat 17.00’de Elefteria Meydanı’nda toplanacak ve konuşmaların ardından ara bölgeye yürüyerek Kıbrıslı Türk katılımcılarla bir araya gelecek. Kuzeyden katılım sağlayacak olanlar da 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp buradan 18.30’da ara bölgede olacak şekilde hareket edecek. Ara bölgede günün anlamına yönelik konuşmalar yapılacak ve İzel Seylani ile Yorgos Kaloriyu’nun sunumuyla sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.