1 yıl 6 ay hapis yatacak!

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 7 Şubat 2025 tarihinde sahte ön izin belgesiyle ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanında yakalandığını söyledi.

Yargıç, soruşturma amaçlı 9 gün poliste tutuklu kalan sanığın 11 Şubat 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın ifadesinde eşinden şiddet gördüğü ve bakmakla yükümlü olduğu 14 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu cihetle çalışmak ve para kazanmak için KKTC'ye gelmek istediğini, etrafından borç alarak KKTC'deki bir kişiye çalışma ön izni çıkarması için para gönderdiğini, akabinde kendisine KKTC Çalışma Bakanlığına ait on izin belgesinin gönderildiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın para gönderirken amacının sahte belge temin etmek olmadığını ancak sonrasında ön izinin sahte olduğunu anlamasına rağmen KKTC'ye gelerek görevli muhaceret memuruna belgeyi vermek suretiyle suç işlediğini belirtti.

Sanığın işlediği sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunun 10 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, “Bu suç için öngörülen azami ceza haddinden de anlaşabileceği üzere konu suç oldukça ağır, ciddi ve vahimdir. Devamla iddianameye konu suçun artmakta olan ve bu bağlamda yaygınlaşan suçlar arasında olup kamuyu yakından ilgilendirmektedir.”dedi.

Yargıç şunları söyledi: “Çalışma izinleri oldukça detaylı ve kapsamlı prosedürler takip edilerek ve belli koşullara bağlı olarak verilmekte olup bu tür suçlar halkı huzursuz eden doğrudan devlet otoritesine karşı işlenen suçlar olarak değerlendirilmelidir. Bu husus Sanık aleyhine ağırlaştırıcı olarak dikkate alınır. Diğer yandan sanığın kişisel durumuna bakıldığında ülkesinden eşinden şiddet gördüğü ve iki çocuğuna maddi yönden bakabilmek için ayrıldığı, bakımına muhtaç çocuklarının şu anda yaşlı annesi ve babası ile kalmakta olduğu görülmektedir. Sanığın pişman olup özür dilemesini sabıkasız oluşunu mahkemede suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, tutuklu kaldığı süreyi ve verilecek cezadan çocuklarının da mağdur olacağını sanık lehine hafifletici olarak dikkate almış bulunmaktayız. Özellikle sanığın mahkûm olduğu suçun niteliği, ciddiyeti, öngörülen ceza haddi, kamu menfaatini yakından da ilgilendiği değerlendirildiğinde sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğu aksi halde kamu menfaatinin olumsuz olarak etkileneceğine kanaat getiririz. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.