  • BIST 9202.62
  • Altın 4152.892
  • Dolar 39.1112
  • Euro 44.2234
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

1 yıl 6 ay hapis yatacak!

» »
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan yargılanan Gulhumar Kylycheva 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
1 yıl 6 ay hapis yatacak!

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 7 Şubat 2025 tarihinde sahte ön izin belgesiyle ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanında yakalandığını söyledi.

Yargıç, soruşturma amaçlı 9 gün poliste tutuklu kalan sanığın 11 Şubat 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın ifadesinde eşinden şiddet gördüğü ve bakmakla yükümlü olduğu 14 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu cihetle çalışmak ve para kazanmak için KKTC'ye gelmek istediğini, etrafından borç alarak KKTC'deki bir kişiye çalışma ön izni çıkarması için para gönderdiğini, akabinde kendisine KKTC Çalışma Bakanlığına ait on izin belgesinin gönderildiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın para gönderirken amacının sahte belge temin etmek olmadığını ancak sonrasında ön izinin sahte olduğunu anlamasına rağmen KKTC'ye gelerek görevli muhaceret memuruna belgeyi vermek suretiyle suç işlediğini belirtti.

Sanığın işlediği sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunun 10 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, “Bu suç için öngörülen azami ceza haddinden de anlaşabileceği üzere konu suç oldukça ağır, ciddi ve vahimdir. Devamla iddianameye konu suçun artmakta olan ve bu bağlamda yaygınlaşan suçlar arasında olup kamuyu yakından ilgilendirmektedir.”dedi.

Yargıç şunları söyledi:  “Çalışma izinleri oldukça detaylı ve kapsamlı prosedürler takip edilerek ve belli koşullara bağlı olarak verilmekte olup bu tür suçlar halkı huzursuz eden doğrudan devlet otoritesine karşı işlenen suçlar olarak değerlendirilmelidir. Bu husus Sanık aleyhine ağırlaştırıcı olarak dikkate alınır. Diğer yandan sanığın kişisel durumuna bakıldığında ülkesinden eşinden şiddet gördüğü ve iki çocuğuna maddi yönden bakabilmek için ayrıldığı, bakımına muhtaç çocuklarının şu anda yaşlı annesi ve babası ile kalmakta olduğu görülmektedir. Sanığın pişman olup özür dilemesini sabıkasız oluşunu mahkemede suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını, tutuklu kaldığı süreyi ve verilecek cezadan çocuklarının da mağdur olacağını sanık lehine hafifletici olarak dikkate almış bulunmaktayız. Özellikle sanığın mahkûm olduğu suçun niteliği, ciddiyeti, öngörülen ceza haddi, kamu menfaatini yakından da ilgilendiği değerlendirildiğinde sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğu aksi halde kamu menfaatinin olumsuz olarak etkileneceğine kanaat getiririz.  Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC’de Yasa Dışı İkamet: Bir Kişi Tutuklandı29 Mayıs 2025 Perşembe 11:47
  • Çamlıköy ve İskele’de Yangın! Bir Araç Küle Döndü, Limon Fidanları Zarar Gördü29 Mayıs 2025 Perşembe 11:46
  • Alsancak’ta Markette Alkollü İçki Hırsızlığı!29 Mayıs 2025 Perşembe 11:45
  • Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı GKRY’den Teslim Alındı29 Mayıs 2025 Perşembe 11:44
  • Lefkoşa ve İskele’de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı29 Mayıs 2025 Perşembe 11:43
  • Lefkoşa’da 81 Yaşındaki Kadın Yolda Yürürken Hayatını Kaybetti29 Mayıs 2025 Perşembe 11:42
  • Taçoy: Sorun siyasidir ve iki liderin siyasi çözüm bulması gerekir29 Mayıs 2025 Perşembe 11:41
  • Şehir Plancıları Odası: Girne Kalesi arkasındaki düzenleme ara emriyle durduruldu29 Mayıs 2025 Perşembe 10:56
  • Simon Aykut davası dün de devam etti!29 Mayıs 2025 Perşembe 10:52
  • Polis Genel Müdürlüğü’ne iki analist programcı alınacak29 Mayıs 2025 Perşembe 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti