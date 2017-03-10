10 Mart 2017 Cuma Günlük burç yorumları

10 Mart 2017 Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

10 Mart 2017 Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Karşılaştığınız sorunlara ilginç çözümler bulabilirsiniz veya bir arkadaşınızın bulduğu çözümlerden etkilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde duygularınız derin olacak ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Öğleden sonra haliniz değişecek ve nedensiz bir sabırsızlık hissedebilirsiniz. Özellikle yeni başlangıçlar yapmak ve büyük sorumluluklar almak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Fakat aceleci davranmasanız iyi olacak. Hareket halinde olmak, seyahatler ve sportif faaliyetler sizi rahatlatacak. Sürpriz karşılaşmalar olabilir ve eski sevgili ile ilgili haberler duyabilirsiniz. Geçmişte arzu edip sonra unuttuğunuz istekleriniz bugün uyanabilir.

10 Mart 2017 Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün dikkatinizi sevdiğiniz konulara odaklayacaksınız ve çalışmalarınızı kararlı bir biçimde sürdüreceksiniz. Parasal konulara yönelik isteklerinizi ortaya koymak için acele etmeyecek ve gelişmeleri bekleyeceksiniz. Dostlarınız ve sevdikleriniz sizi destekliyor. Yakınlarınızın ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltecek. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek için daha fazla gayret göstermeniz gerekiyor. Aslında önem verdiğiniz konular değişiyor ve daha başka şeyleri ciddiye almaya başlıyorsunuz. Öğleden sonra karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve sanatsal faaliyetlere ilgi duyacaksınız.

10 Mart 2017 Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Çalışmalarınızı sürdürürken alacağınız bazı haberler yüzünden dikkatiniz dağılmış olabilir. Fakat kararlarınızı sürdürmeyi başarabilirsiniz. Bilgisayar teknolojisine daha fazla ilgi duyacaksınız ve bilgisayarınızı veya telefonunuzu yenilemek için araştırmalar yapacaksınız. Çeşitlilik kafanızı karıştırabilir ancak bilgisine güvendiğiniz, teknoloji ile yakından ilgilenen kişilere danışabilirsiniz ancak konu ile ilgisi olmayan kişilere projelerinizi anlatmasanız iyi olacak. Ayrıca yeni tanıştığınız kişilere kendiniz ile ilgili gereksiz detayları anlatmaktan kaçının. Bir arkadaşınız ile aranızdaki ilişki aşka dönüşebilir ve kafanız karışabilir.

10 Mart 2017 Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün geçmişte yaşadığınız aşkları ve eski günleri hatırlayabilirsiniz. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen unutulmuş arzular uyanabilir. Alacağınız bir haber veya karşılaşacağınız olay size geçmişi hatırlatacak. Ancak fazla derinleşmeseniz, iyi olacak. Sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz. Karamsar duygulardan uzaklaşın ve dikkatinizi isteklerinize odaklayın. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı davranmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Sevdiğinizin ilgisi sizi tatmin etmeyebilir. Fakat o da sizin ihmal ettiğinizi düşünüyor olabilir.

10 Mart 2017 Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve iletişim trafiğiniz hareketleniyor. Fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz ve ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Öğleden sonra alacağınız teklifler keyfinizi yerine getirecek ve derin düşüncelerden sıyrılmanıza yardımcı olacak. Yeni projeler yapabilirsiniz ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Çeşitli organizasyonların içinde yer alabilirsiniz ve projelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Bazı korkularınız olsa bile beklediğiniz haberleri almak, cesaretinizi uyandıracak. Sağlık sorunu olanlar kendilerini daha güçlü hissedecekler.

10 Mart 2017 Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Hayal gücünüzü uyandıran haberler almış olabilirsiniz veya çocuklar, kardeşler ve yakınlarınız ile ilgili endişeleriniz olabilir. Fakat bugün sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz ve olaylara daha yapıcı bir yönden bakacaksınız. Ayrıca iyimser ve anlayışlı kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve onların rahat tavırlarından etkilenebilirsiniz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte geleceğe yönelik projeler yapabilirsiniz ve çalışmalarınızı kararlı bir biçimde sürdürebilirsiniz. Sevdiğinizin ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltecek ve isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyacaksınız. Böylece kafanızı karıştıran konulardan uzaklaşacaksınız.

10 Mart 2017 Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Dikkatinizi kendinize yöneltecek ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Hayata ve olaylara sizden daha farklı bakan ve yaşayan kişiler dikkatinizi çekecek ve kendinizi gözden geçireceksiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak duygusal açıdan karamsar olabilirsiniz. Bu arada teknoloji ile ilgili gelişmeleri araştırabilir, yeni ve ilginç projeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilgisi ve desteği ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özellikle öğleden sonra karşılaşacağınız kişiler ve olaylar sizi heyecanlandıracak ve sabırsızlık hissedeceksiniz. Daha önce sizi mutlu eden, sevdiğiniz şeylere karşı duygularınız değişebilir ve beklentileriniz artabilir. Bu arada harcamalarınıza özen göstermeniz gerekiyor.

10 Mart 2017 Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karşılaştığınız olaylar duygularınızı harekete geçirecek. Bazı sorunlar devam ediyor olsa bile bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve çalışmalarınızı istediğiniz gibi yapacaksınız. Dostlarınızın ve sevdiklerinizin sıcak ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek. Kendinize olan güveninizi çevrenize yansıtabilir, ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ile haberleşebilir ve seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız kişiler ile dostluk ilişkileri kurabilirsiniz. Üstelik henüz tanıştığınız kişiler, sizin üzerinizde çok eskiden beri tanıyormuşsunuz gibi bir his uyandırabilir.

10 Mart 2017 Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Kısa veya uzun yolculuk programları yapabilir, çeşitli amaçlar ile seyahate çıkabilirsiniz. Bu arada isteklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterecek ve sorumluluk almaya hevesli bir tavır içinde olacaksınız. Bu arada yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. Farklı ortamlar, ilginç kalabalıklar ve çeşitli organizasyonların içinde olmak sizi heyecanlandıracak. Yaratıcılık gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Yeni projeler yapabilirsiniz ve girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Arkadaşlarınız, bilgisayar teknolojisi ile üretilmiş yeni ürünler ve oyuncaklar hediye edebilir...

10 Mart 2017 Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

İsteğinizin yoğun olduğu bir dönemdesiniz ve duygularınız derinleşiyor. Parasal konulara yönelik beklentileriniz artmış olabilir ve hesapta olmayan ödemeler çıkabilir. Veya yatırıma yönelik kuvvetli arzular içine girebilirsiniz. Üstelik yakınlarınızın ve sevdiklerinizin desteğini alacaksınız. Sevdiğinizin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek. Geleceğe yönelik istekleriniz ve gizli niyetleriniz olabilir. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen arzularınızı sevdiğinize yansıtabilirsiniz. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanacak. Bu arada hırslı ve sabırsız olabilirsiniz. Özellikle öğleden sonra karşılaşacağınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve karmaşık duygular hissedebilirsiniz. Ancak sabırlı davranmayı başaracaksınız.

10 Mart 2017 Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Heyecan duyacağınız gelişmeler meydana geliyor. Bugün ciddiye aldığınız konulardan uzaklaşacak ve dikkatinizi isteklerinize yönelteceksiniz. Öğleden sonra alacağınız haberler sizi canlandırabilir ve yeni atılımlarda bulunmaya hevesli olabilirsiniz. Dikkatinizi kendinize odaklayacak ve kendinizi özgür hissetmenin keyfini yaşayacaksınız. İlginç fikirleriniz olabilir ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız. Projelerinizi arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz ve beklediğiniz desteği alabilirsiniz. İletişim cihazları ile ilgili yenilikler dikkatinizi çekecek.

10 Mart 2017 Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün çalışma hayatınızla ilgili koşullarda değişiklikler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı duyarlı olmanızda fayda var. Gün içinde bazı konularda ani değişiklikler olabilir. Çevrenizdeki kişilerin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Akşam saatleri daha sakin geçebilir.