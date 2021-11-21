  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

100’den fazla mahkum cezaevinden toplu firar etti!

» »
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, ülkenin batısında yer alan Matadi kentinde aşırı kalabalık bir cezaevinden 100’den fazla tutuklu ve mahkum toplu halde firar etti.
100’den fazla mahkum cezaevinden toplu firar etti!

Toplu firar, koşulları oldukça kötü olduğu belirtilen cezaevine dışarıdan silahlı iki kişinin gelip, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmesiyle başladı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlilerinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Sayıları 300’ü bulan mahkumun, kendilerine karşı koyan diğer gardiyanları da etkisiz hale getirmesinin ardından cezaevinin duvarına açılan bir yarıktan geçen 100’den fazla mahkum ve tutuklu çok kısa süre içinde kayıplara karıştı.

Yaklaşık 700 mahkumun bulunduğu cezaevinden toplu firar sonrası kesin olarak kaç kişinin kaçtığı hala bilinmiyor. Ancak, yetkililer 100’den fazla mahkumun kaçtığını tahmin ediyor.

1939 yılında inşa edilen ve en fazla 150 mahkumu ağırlayacak kapasitedeki cezaevinin aşırı dolu olduğu gerekçesiyle son dönemde yoğun eleştirilere hedef oluyordu.

 

Euronews.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'ı Akrepler Sardı: 3 Kişi Öldü, 450 Kişi Yaralandı13 Kasım 2021 Cumartesi 22:13
  • Seçimler 3 Ay Ertelenebilir13 Kasım 2021 Cumartesi 21:59
  • Sudan’da Askeri Yönetim Karşıtı Protestolarda Ölü Sayısı 5’e Yükseldi13 Kasım 2021 Cumartesi 20:45
  • Analizler yeni salgını doğruladı! Dünyaya yardım çağrısında bulundular12 Kasım 2021 Cuma 21:06
  • Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü12 Kasım 2021 Cuma 14:59
  • Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu11 Kasım 2021 Perşembe 21:55
  • Tunuslu çevre örgütü: Çöp protestosunda hayat hakkımızı savunurken 'gaz bombalarına' hedef olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:37
  • Çöp Protestosunda Hayat Hakkımızı Savunurken 'Gaz Bombalarına' Hedef Olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:27
  • Somali'de Gelecek Yıl 7,7 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyabilir10 Kasım 2021 Çarşamba 20:23
  • BM’den Etiyopya açıklaması: 16 personel gözaltına alındı10 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti