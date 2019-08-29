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11. Ozanköy Pekmez Festival başlıyor

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11. Ozanköy Pekmez Festivali, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
11. Ozanköy Pekmez Festival başlıyor

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 11. Ozanköy Pekmez Festivali, 30 Ağustos Cuma günü başlıyor. Bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, 1 Eylül Pazar günü sona erecek. Festival süresince gazanda üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Şair Osman Türkay’’ın şiirleriyle ilgili sunum, Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunumun yapılacağı festivalde, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluğu, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi ve Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları  Gösterisi sunacak. Festivalde ayrıca Tunç Yükler, Estrellas Latinas, The Healers, Dilara Ferit ve Adrenal, İpek Amber ve uzun yıllardan sonra Türkiye’den bir sanatçı olan Kurtalan Ekspress konser verecek.

 

 

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, 19:45’te Tunç Yükler konseri, 20:45’te Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi ve 21:00’da Estrellas Latinas konseri yer alacak.

 

31 Ağustos Cumartesi 19:00’da The Healers müzik konseri, 20:15’de Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları Gösterisi  ve Şair Osman Türkay’ın Şiirleri ile ilgili sunum gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Dilara Ferit ve Adrenal konseri yapılacak.

 

1 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da İpek Amber konseri ve 20:45’de Çatalköy Belediyesi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 21:00’da açıklanmasının ardından 21:15’de Kurtalan Ekspres final konseri yapacak.

 

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