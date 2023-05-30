17 Yaşındaki 2 Genç Kız Kayıp!

1. 29.05.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 28.05.2023 tarihinden beridir Gazimağusa’da sakin Çağla ÇAM (K-17)’dan haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 29.05.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Selen Hürmüse KEKLİKLER (K-17)’nin 26.05.2023 tarihinde, Çayırova köyündeki ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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