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200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı

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Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya devi Twitter önemli bir veri ihlali suçlanması ile karşı karşıya bulunuyor. Siber güvenlik uzmanları Twitter'daki 200 milyon kullanıcının e-posta hesapları bilgisinin çalındığını ve bunların yayınlandığını belirtti.
200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı

The Guardian’da yayınlanan haberde, bilgisayar korsanlarının 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresini çaldığı ve bunları internetteki bir forumda yayınladığı belirtildi.

“EN ÖNEMLİ SIZINTILAR BİRİ”

İsrail siber güvenlik izleme şirketi Hudson Rock’ın kurucu ortağı Alon Gal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu olay, maalesef çok sayıda bilgisayar korsanlığına ve hedefli kimlik avına yol açacak. Bu, gördüğüm en önemli sızıntılardan biri” dedi.

Diğer taraftan, Twitter, Gal’in sosyal medyada ilk olarak 24 Aralık’ta paylaştığı rapor hakkında yorum yapmadı ve o tarihten bu yana ihlalle ilgili soruları yanıtlamadı. Twitter’ın sorunu araştırmak veya düzeltmek için herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sızan verileri inceleyen, ihlal bildirim sitesi Have I Been Pwned’in kurucusu Troy Hunt, önemli bir güvenlik ihlali olduğunu, ancak sızıntıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının kimliğine veya konumuna dair hiçbir ipucu olmadığını söyledi.

Hunt, veri ihlalinin  Elon Musk’ın geçen yıl şirketin mülkiyetini devralmasından önce gerçekleşmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

GEÇEN AY 400 MİLYON VERİNİN ÇALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan uzmanlar, ihlalin boyutu ve kapsamının, aralık ayında 400 milyon e-posta adresinin ve telefon numarasının çalınması olayıyla farklılk gösterdiğini söyledi.

Geçen ay bilgisayar korsanları, 400 milyon Twitter kullanıcısının verilerini ele geçirdiklerini ve karaborsada satışa çıkardıklarını iddia etmişlerdi.

Çalınan verilerin, yüksek profilli Twitter kullanıcılarının özel e-postalarını ve bağlantılı telefon numaralarını içerdiği aktarılmıştı.

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