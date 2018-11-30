  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday

» »
Dünya Meteoroloji Örgütü, 2018'in kaydedilen en sıcak 4 yıl arasında yer alacağını duyurdu.
2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2017 yılının en sıcak yıl olmasının ardından 2018'in de kaydedilen en sıcak 4. yılolacağını duyurdu.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2015, 2016 ve 2017'nin ardından bu yılın, kaydedilen en sıcak 4. yıl olmasının beklendiği vurgulandı.

Ocak-Ekim 2018 döneminde ortalama küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada 2019'un 2018'den daha sıcak bir yıl olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava sıcaklığı artışını dizginlemek için gerekenlerin yapılmadığında dikkati çekerek, "Sera gazı konsantrasyonları gene rekor seviyelere ulaştı. Eğer böyle giderse, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık 3-5 derece daha artabilir." ifadelerini kullandı.

Taalas, 2018 yılının zayıf bir La Nina olayıyla başladığını fakat bunun soğutma etkisinin genel ısınma eğilimini azaltmaya yetmeyeceğini açıklamıştı.

Pasifik Okyanusu'nda suların ısınmasına neden olan El Nino, yarattığı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, su baskınlarına, kuraklıklara, yangınlara ve tarım ürünlerinde kayıplara yol açıyor. Orta ve Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı "La Nina" olarak adlandırılıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da burka krizi!27 Kasım 2018 Salı 14:11
  • İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta27 Kasım 2018 Salı 10:46
  • Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri27 Kasım 2018 Salı 10:45
  • Doğu Akdeniz'de doğal gaz boru hattı anlaşması26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40
  • İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci öldü26 Kasım 2018 Pazartesi 15:35
  • Lee: "Gördüğüm istihbarata göre cinayet emrini Veliaht Prens verdi"26 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
  • Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde26 Kasım 2018 Pazartesi 12:46
  • "Beni tezgâh kurmakla suçladılar: Öcalan'ın hedefi savaş çıkarmaktı"26 Kasım 2018 Pazartesi 10:01
  • AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı25 Kasım 2018 Pazar 21:03
  • Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında sıcak temas25 Kasım 2018 Pazar 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti