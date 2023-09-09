Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu, her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirledi.
Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlerin aldığı puanlara, Gözlemci ve MHK puanlarının da eklenmesiyle 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
Yeni klasmanlara göre, 2 B Klasman Hakemi, A Klasman Hakemliğine, 4 C Klasman Hakemi, B Klasman Hakemliğine terfi etti. Ayrıca, 14 Aday Klasman Hakemi de C Klasman Hakemliğine yükseldi.
Klasmanlar şöyle;
#
HAKEM
KLASMAN
1
Ali Özer
Süper Lig Hakemi
2
Emre Öztaşlı
Süper Lig Hakemi
3
Evren Karademir
Süper Lig Hakemi
4
Fehim Dayı
Süper Lig Hakemi
5
Ferhat Tuna
Süper Lig Hakemi
6
Hakan Ünal
Süper Lig Hakemi
7
Hüseyin Eyyüpler
Süper Lig Hakemi
8
Hüseyin Özkan
Süper Lig Hakemi
9
İsmail Ercan
Süper Lig Hakemi
10
Kerem Eran
Süper Lig Hakemi
11
Mehmet Sezener
Süper Lig Hakemi
12
Mustafa Öztugay
Süper Lig Hakemi
13
Osman Özpaşa
Süper Lig Hakemi
14
Şakir Azizoğlu
Süper Lig Hakemi
15
Tufan Çerçioğlu
Süper Lig Hakemi
16
Turgay Misk
Süper Lig Hakemi
17
Utku Hamamcıoğlu
Süper Lig Hakemi
18
Zekai Töre
Süper Lig Hakemi
19
Cem Öksüzoğulları
Süper Lig Yrd. Hakemi
20
Emre Çevikdal
Süper Lig Yrd. Hakemi
21
Engin Akkagün
Süper Lig Yrd. Hakemi
22
Hakan Gök
Süper Lig Yrd. Hakemi
23
Halil Erdem Canaloğlu
Süper Lig Yrd. Hakemi
24
Mehmet Ekşici
Süper Lig Yrd. Hakemi
25
Özal Çağlayan
Süper Lig Yrd. Hakemi
26
Sertan Alkın
Süper Lig Yrd. Hakemi
27
Yusuf Bakar
Süper Lig Yrd. Hakemi
28
Abdullah Genç
A
29
Burak Mandıralı
A
30
Fatih Bardakçıoğlu
A
31
*Mustafa Torun
A
32
Olgun Canik
A
33
*Sabriye Atikoğlu
A
34
*Ahmet Genç
B
35
Arif Malek
B
36
Berk Bağrıkara
B
37
*Burak Yiğit
B
38
Cenk Aras Özfuttu
B
39
Halil Atlar
B
40
İbrahim Katmer
B
41
İsmail Egeli
B
42
Mehmet Volkan Çelik
B
43
Rüya Sakallı
B
44
Serdar Gürpınar
B
45
Serkan Özdenkci
B
46
*Şahin Coşkun
B
47
Yusuf Atlar
B
48
*Yusufcan Dönder
B
49
Abdulkadir Karadağ
C
50
Ali Eren Orçan
C
51
Ali Yörük
C
52
Arda Şengül
C
53
Baran Marangoz
C
54
Buse Bağrıkara
C
55
*Canberk Özer
C
56
*Çağtay Göksu
C
57
Emir Turalı
C
58
*Ercan Demir
C
59
*Ercan Efe
C
60
Ferdi Güzel
C
61
*Furkan Türk
C
62
Gülben Küçük
C
63
*Güneş Demir
C
64
Hasan Baldan
C
65
Hazar Zihni Özen
C
66
Hülya Güney
C
67
Hüseyin Baz
C
68
*İbrahim Oğan
C
69
Mehmetcan Erli
C
70
Mert Aksu
C
71
*Merve Ateş
C
72
Müftah Bayraktar
C
73
*Nedime Sungur
C
74
Nehir Atakan
C
75
Nurhan Kutlugün
C
76
*Orkun Karaosmanoğlu
C
77
*Osman Karayaka
C
78
Ömer Köse
C
79
*Özde Özdemir
C
80
Selim Kaynarca
C
81
*Talha Emre
C
82
*Volkan İzmirli
C
83
Yalçın Kabacıklı
C
84
Yunus Çebi
C
85
İrfan Alıcı
Yardımcı Hakem
86
Ayşe Lord
Aday
87
Ayten Nur Gündoğ
Aday
88
Barış Çakmaz
Aday
89
Emirhan Yılmaz
Aday
90
Emre Orçan
Aday
91
Hamit Kirat Dinçer
Aday
92
Irmak Kurd
Aday
93
Kurtuluş Sözen
Aday
94
Maedeh Soltani
Aday
95
Mehmet Onur Ogün Dinçer
Aday
96
Merve Meltem Koyuncu
Aday
97
Nedim Emre Akan
Aday
98
Neşe Usta
Aday
99
Yağmur Öztürk
Aday
100
Yunus Turan Saraç
Aday
101
Yusuf Menekşe
Aday
102
Zekeriya Atlar
Aday
*Klasman yükseldi
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