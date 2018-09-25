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23 yaşındaki Ukrayna Güzeli'nin tacı elinden alındı

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Daha önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu ortaya çıkan çiçeği burnunda Ukrayna Güzeli Veronika Didusenko, tacını kaybetti.
23 yaşındaki Ukrayna Güzeli'nin tacı elinden alındı

Ukrayna Güzellik Yarışması’na katılan 23 yaşındaki Veroniko Didusenko, geçen salı günü Kiev’de yapılan finalde birincilik tacının sahibi oldu. Ancak yarışmanın organizatörleri Didusenko’nun başvuru formunda ibraz ettiği bilgilerin yanlış olduğunu tespit etti.

Ukraynalı güzelin daha önce evlendiği ve dört yaşında bir oğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından tacı elinden alındı. Nitekim yarışma katılımcılarının hiç evlenmemiş olması gerekiyordu.

Yarışma yetilileri Didusenko’nun kural ihlali yaptığı ve artık Ukrayna Güzeli unvanına sahip olmak için elverişli olmadığı açıklaması yaptı. Bu da aralık ayında Çin’de yapılacak Kainat Güzeli yarışmasında Ukrayna’nın başka bir isim tarafından temsil edileceği anlamına geliyor.

Ancak tacın kime verileceği henüz bilinmiyor. Yarışma yetkilileri, unvanın doğrudan ikinci olan isme geçmeyeceğini belirtti.

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