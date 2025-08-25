  • BIST 11489.25
3 kazada 3 sürücü alkollü çıktı

Üç Günlük Sürede Alkollü Sürücülerin Yol Açtığı Trafik Kazaları...
Girne’de Beton Rögar Bloğuna Çarpma:
24 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Girne Aytaç Sokak’ta Gıdeon Chukwuemeka Joseph (29), 132 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZSY 279 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol dışına çıkarak beton rögar bloğuna çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Özhan-Hisarköy Anayolu’nda Araç Devrilmesi:
24 Ağustos 2025 saat 22:00 sıralarında, Özhan-Hisarköy Anayolu 1-2’inci kilometrelerinde Tolga Kanara (50), 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KF 804 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip toprak sete çarptıktan sonra araç yan devrildi. Sürücü tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

Güzelyurt’ta Elektrik Direği ve İşyerine Çarpma:
25 Ağustos 2025 saat 01:30 sıralarında, Güzelyurt Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde Atilla Terzi (39), 282 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GK 640 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırım taşlarına, elektrik direğine, bir marketin vitrin camına ve internet kafenin giriş kapısına çarptı. Sürücü yaralı olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından işlem başlatıldı.

Her üç olayda da soruşturma devam ediyor.

 

