30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Lefkoşa’da yollar kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek resmi geçit töreni kapsamında, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07.00’den itibaren Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergâhı, törenin tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı olacak.
Belirlenen tarihte alternatif güzergâhlar şu şekilde olacak:
Gazimağusa yönünden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyenler: İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı.
Gazimağusa yönünden Lefkoşa şehir içine gitmek isteyenler: Hamitköy Çemberi’nden Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Işıkları’ndan Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi.
Gazimağusa yönünden Güzelyurt istikametine gidecek olanlar: İrsen Küçük Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’ndeki Citroën Işıkları’ndan Metehan-Alayköy Çevre Yolu.
Güzelyurt yönünden Lefkoşa’ya gidecek olanlar: Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi).
Polis, sürücülerin trafik akışına engel olmamak için belirtilen güzergâhlara araç park etmemelerini ve tören süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Girne yönünden Lefkoşa’ya gidecek olanlar: Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinden Gönyeli Çemberi, ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi).
