4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!

Polis Genel Müdürlüğü, 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenen denetimlerde 5 binden fazla araç kontrol edildi, 821 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 85 araç trafikten men edildi ve bazı kişiler izinsiz ikamet veya yasaklı mal bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, 16-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Denetimler 22.00-02.00 saatleri arasında yoğunlukla eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde yapıldı.

GAZİMAĞUSA

Denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri toplam 789 araç sürücüsünü kontrol etti. 175 sürücü hız sınırını aşmak, 4 sürücü alkollü araç kullanmak, 1 sürücü emniyet kemeri takmamak, 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 sürücü sigortasız araç kullanmak, 20 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 40 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 5 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Eğlence mekanları ve halkın yoğun olduğu yerlerde yapılan kontrollerde, yasal statüsü olmadan ikamet eden 1 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde 2.680 araç kontrol edildi; 59 sürücü hız sınırını aştı, 21 sürücü alkollü araç kullandı, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı, 20 sürücü cep telefonu kullanırken, 8 sürücü emniyet kemeri takmadı, 19 sürücü sigortasız araç kullandı, 2 sürücü kamu işletme izninde belirtilen şartlara uymadı, 1 sürücü koruyucu başlıksız motosiklet sürdü ve 160 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 39 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

GÜZELYURT

Eğlence mekanları, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıldı. Yasal statüsü olmayan 1 kişi tutuklandı. 784 araç kontrol edildi; 35 sürücü hız sınırını aştı, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı, 2 sürücü cep telefonu kullanırken, 4 sürücü emniyet kemeri takmadı, 2 sürücü sigortasız araç kullandı ve 34 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

İSKELE

Denetimlerde yasal statüsü olmayan 3 kişi ve ülkeye ithali yasak el dedektörü bulunduran 1 kişi tutuklandı. Yetkisiz olarak alkollü içki satan 2 işyeri işletmecisine yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde 1.110 araç kontrol edildi; 76 sürücü hız sınırını aştı, 6 sürücü alkollü araç kullandı, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı, 4 sürücü cep telefonu kullandı, 1 sürücü emniyet kemeri takmadı, 32 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı, 9 sürücü sigortasız araç kullandı, 1 sürücü kamu işletme izninde belirtilen şartlara uymadı ve 62 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 41 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Polis, denetimlerin vatandaşların güvenliği ve trafik kurallarına uyumunun sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

