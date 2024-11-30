4. Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu başlıyor

4. Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu, 2 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in katılımı ile Girne Üniversitesi Kütüphanesi’nde başlayacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Girne Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen olan “4. Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu” 2 Aralık Pazartesi günü Girne Üniversitesi Kütüphanesi’nde başlayacak!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “4. Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu”, 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Girne Üniversitesi Kütüphanesi’nde başlayacak. İki gün sürecek olan sempozyum, alanında uzman birçok akademisyeni ve sektör temsilcisini bir araya getirecek.

Toplum ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alınacağı sempozyum; aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda planlanan bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Katılımcılar, sempozyumda gerçekleştirilecek çalıştaylar ve bildiri sunumları aracılığıyla toplumsal sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirmeyi ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Tüm gün sürecek olan sempozyumun ilk günü; toplumsal konuların yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik farklı oturumlar ve panellerle başlayacak. İkinci gün ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek çalıştaylar ve bildiri sunumlarıyla devam edecek.

Açılışı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in katılımı ile gerçekleşecek sempozyumun onursal başkanlığını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ üstleniyor. Sempozyum başkanlığını ise Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahriye Altınay, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Evren Hıncal ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz yürütecek.

Toplum, sağlık ve sürdürülebilir gelecek hakkında her şey, tek bir sempozyumda birleşiyor!

Sempozyumun ilk gününde; “Toplum, Sağlık ve Araştırma Paneli”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Projeler Paneli”, “Kadın ve Toplumsal Projeler Paneli”, “Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Paneli”, “Çocuk ve Toplumsal Konular Paneli”, “Engellilik ve Toplumsal Konular Paneli” ile toplumsal konular ele alınacak. İkinci gün ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek çalıştaylar ve bildiri sunumlarıyla devam edecek. İkinci günde; “Yapay Zeka ve Müzeler”, “Kadın ve Engellilik”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sektörler Arası İşbirliği Paneli” konuları ele alınacak. Sempozyum, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir platform sunacak.