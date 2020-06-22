5 Sınır kapısı bu sabah itibarıyla geçişlere açıldı...Metehan’da araç trafiği vardı

Bakanlar Kurulu’nun KKTC'ye girişi erkene almasıyla bugün sabahtan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açıldı.

Daha önce açıklanan,“güneyde çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları” olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen kişiler dışındaki tüm KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek bugünden itibaren KKTC'ye girebilecek.

Güneye geçişte ise Rum yönetiminin kendi uygulaması söz konusu olacak. Kişiler 2 kategoride değerlendirilecek.

Buna göre, Güneyde çalışanlar, tedavi ve eğitim görenler, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumların güneye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucu göstermeleri yeterli olacak, bunun dışında olanlara güneye her geçişte PCR negatif sonucu sorulacak.

Belirlenen kategorinin dışında kalan KKTC vatandaşları ile kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlardan güneye her dönüşte PCR negatif sonucu istenecek.

METEHAN’DA ARAÇ TRAFİĞİ VARDI

Geçişlerin ilk gününde Metehan Sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerindeki ilk geçişleri Güneyde çalışanlar yaptı.

Araçlarının seyrüsefer ve sigortası eksik olanların Güney’deki işlemleri de zaman aldı, bu nedenle araç trafiği kuzeydeki kontrol noktasına kadar ulaştı, buradaki işlemlerde de bu nedenle kısa süreli aksamalar oldu.

Metehan’daki görevliler geçiş yapacakları test konusunda uyardı. Metehan’dan kuzeye geçeceklerin PRC test sonuçlarını ise Sağlık Bakanlığı görevlisi kontrol ediyor.

LOKMACI VE LEDRA PALACE’DA GEÇİŞ YOK

Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararı uyarınca açılan Lokmacı sınır kapısı, Güney Kıbrıs’ın geçişlere açtığı kapılar arasında olmadığından şu an kapalı. Geçişler olmadığından bölgede ve esnafta sakinlik hakim.

Ledra Palas sınır kapısı ise Güney’in kararıyla açıldı ancak KKTC’de bu yönde bir karar alınmadığından buradan da geçişler olmuyor.

Bakanlar Kurulu, ilk geçişte son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek KKTC'ye giriş tarihini daha önce 1 Temmuz olarak açıklamıştı.

Erkene alınan tarih ve koşulların yeniden değerlendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu dün bir toplantı yapmıştı.

Açıklamaya göre, KKTC vatandaşları ile KKTC'de ikamet eden Maronitler ve Kıbrıslı Rumlar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek diğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlarının ve Güneyde daimi olarak ikamet eden diğer ülke vatandaşlarının ve çeşitli nedenlere Güney Kıbrıs'ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC'ye ilk geçillerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmadan KKTC'ye girebilecek.

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan bugün 06.00'dan itibaren karantina zorunluluğu olmadan gelebilecek bu kişilerin son 14 gün içinde başka bir ülkeye seyahat ettiklerinin tespiti halinde Güney Kıbrıs'a hangi ülkeden gelmişlerse o ülkelere uygulanan koşullarda KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

PCR TEST ÜCRETİ AÇIKLANACAK

Bugüne kadar altı kategorideki vatandaşların pek çoğuna, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testleri ücretsiz yapıldı. Bu kategoriler dışında kalan ve güneye geçmek isteyenlerin PCR testi için ücret ödeyecek. PCR test ücreti Sağlık Bakanlığı’nda bugün yapılan toplantının ardından açıklanacak.

Ülkeye deniz ve hava yoluyla girişlere ilişkin daha önce alınan karar yürürlükte olacak. Bakanlar Kurulu'nun yarınki toplantısında durum değerlendirilecek, eğer kararlarda değişiklik yapılırsa bu kamuoyuyla paylaşılacak.