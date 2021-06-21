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58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı

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KKTC’de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 58 trafik kazasında 18 kişi yaralandı.


Polisten verilen bilgiye göre,  14 - 20 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, gerçekleşen 58 kazanın 15’i yaralanmayla 43’ü hasarla sonuçlandı, kazalarda toplam 614 bin 150 TL’lik hasar meydana geldi.


Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 18, Girne 12, İskele 6, Güzelyurt 4”
 

Ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6260 araç sürücüsü kontrol edilerek, 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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