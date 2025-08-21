6 ilçede eş zamanlı kaçak denetimi yapıldı

Ülkede kaçak yaşamla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülen denetimler, bugün tüm bölgelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçları, 6 ilçede Kaymakamlık personeli ve muhaceret polisi ile koordineli şekilde sahaya indi.

Denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve oturma izinleri tek tek kontrol edildi. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirlenen kişiler tespit edildi ve haklarında derhal yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi yetkilileri, bu uygulamaların sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde düzenli ve planlı şekilde devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, “Ülkede kaçak yaşamın önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması adına kararlı adımlar atılmaya devam edilecek, bu konuda hiçbir taviz verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.