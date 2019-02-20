600 Bin TL’nin kazananı belli oldu

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“38770” numaralı bilete isabeteden büyük ikramiyeyi, kazanan Sinem Siperci adına Ahmet Siperci teslim aldı. Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Sonraki çekiliş 28 Şubat’ta

Birimden verilen bilgiye göre 28 Şubatta gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olarak belirlendiği ve çekiliş için biletlerin satışa sunulduğu öğrenildi.