7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” Nedeniyle Sempozyum Düzenlendi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi tarafından 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenlendi.

Dün düzenlenen sempozyuma, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ve Cyprus XP Direktörü ve Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya katıldı.

T&T Havalimanı İşlemetciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, etkinlikte yaptığı konuşmada, havacılığın hata kabul etmeyen bir sektör olduğunu ifade ederek, tüm ambargolara rağmen KKTC Sivil havacılığın var olduğunu ve hep var olacağını belirtti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm sektörleri derinden etkileyen pandeminin havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekerek, 2019 yılının rakamlarına 2024 yılında ulaşabileceklerini kaydetti.

Cyprus XP Direktörü ve Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya ise 2020’de 2019 yılına göre pandemi nedeniyle yolcu sayısında yüzde 65’lik bir düşüş yaşandığını, gidişatın ekonomik olarak hiç parlak olmadığını söyledi.

Sempozyum, katılımcılara verilen plaketler ve kokteylle son buldu.