  • BIST 1.981,04
  • Altın 767.50168
  • Dolar 13.4843
  • Euro 15.1708
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” Nedeniyle Sempozyum Düzenlendi

» »
7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” Nedeniyle Sempozyum Düzenlendi
7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” Nedeniyle Sempozyum Düzenlendi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi tarafından 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenlendi.

Dün düzenlenen sempozyuma, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik ve Cyprus XP Direktörü ve Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya katıldı.

T&T Havalimanı İşlemetciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, etkinlikte yaptığı konuşmada, havacılığın hata kabul etmeyen bir sektör olduğunu ifade ederek, tüm ambargolara rağmen KKTC Sivil havacılığın var olduğunu ve hep var olacağını belirtti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm sektörleri derinden etkileyen pandeminin havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekerek, 2019 yılının rakamlarına 2024 yılında ulaşabileceklerini kaydetti.   

Cyprus XP Direktörü ve Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya ise 2020’de 2019 yılına göre pandemi nedeniyle yolcu sayısında yüzde 65’lik bir düşüş yaşandığını, gidişatın ekonomik olarak hiç parlak olmadığını söyledi.

Sempozyum, katılımcılara verilen plaketler ve kokteylle son buldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEZO: Hamaset Ucuzdur, Sonuçları Pahalıdır07 Aralık 2021 Salı 18:26
  • Esentepe’de Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak07 Aralık 2021 Salı 17:19
  • Tatar: 4 Köpeğin Asılarak Katledilmesinin Faillerinin Yargılanacağına İnancım Tam07 Aralık 2021 Salı 17:06
  • Sağlık Bakanlığı: 3. Doz Aşılarını Olmayanlar Bugünden Itibaren Aşısız Sayılacak07 Aralık 2021 Salı 16:40
  • Özyiğit'ten boykotçulara çağrı... TDP sizi kucaklamaya ve mücadeleye hazırdır...07 Aralık 2021 Salı 16:00
  • Jale Refik Rogers, trafik kazası geçirdi07 Aralık 2021 Salı 15:47
  • Tatar: Kraliçesini Kendi Seçen, Güzellik Yarişmasini Kendi Düzenleyen Bir Toplumuz07 Aralık 2021 Salı 15:41
  • Elmalı: Açıklanan Hayat Pahalılığı Oranına Kimse İnanmadı07 Aralık 2021 Salı 15:36
  • Li-Koop’ da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı07 Aralık 2021 Salı 15:33
  • Müteahhitler Birliği “Kriz Masası” Çağrısını Yineledi07 Aralık 2021 Salı 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti