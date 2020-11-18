77 Araç Sürücüsünde İleri İşleme Gidilirken, 1 Araç Trafikten Men Edildi!

17-18.11.2020 tarihleri, 20:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren; kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında bet oifsleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 530 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 129 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Denetimler kapsamında yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 5 iş yeri hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 560 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca araçlarda yapılan kontroller sonucu; araçlarında tecavüzi alet (tahta sopa ve muşka) bulundurdukları tespit edilen 3 araç sürücüsü ile aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 430 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten ise men edilmiştir.