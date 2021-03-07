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8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkıyor

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 "Biz kadınların hayatı her zaman ve her koşulda daha da zor iken pandemi ile birlikte bu durum katlanarak artmıştır."
8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkıyor

İşte açıklama;

Kadınlar Devletten ve Patronlardan Alacaklı!

 

Biz kadınların hayatı her zaman ve her koşulda daha da zor iken pandemi ile birlikte bu durum katlanarak artmıştır. Ev içi emek yükü, şiddet/taciz/tecavüz, iş yerindeki mobbing ve ayrımcılık, düşük ücretle çalışma ve hatta ekonomik krizde ilk olarak işini kaybetme biz kadınların için artık tahammül edilemeyecek seviyededir.

 

Emeğimizin sömürülmeyeceği, bedenlerimizin özgürleşeceği, yaşamlarımızın insanca koşullara erişeceği ana dek mücadelemiz sürecektir. Kadınlar devletten ve patronlardan alacaklıdır. Ellerimiz, kadınların hayatını yaşanmaz kılan herkesin yakasındadır.

 

Bu mücadeleye omuz vermek için 8 Mart Pazartesi saat 17.30’da Pronto çemberinde buluşalım. Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde sokakları ve meydanları boş bırakmayalım ve hep birlikte haykıralım;

Yaşasın 8 Mart!

Yaşasın Emekçi Kadınların Mücadelesi!

 

8 Mart Organizasyon Komitesi bileşenleri; Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitimi Kolektifi, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTOEÖS, TDP, TDP TOCEK, TDP GENÇLİK

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