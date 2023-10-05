802 Kişi Susmadı, İmzaladı!

Ali Kişmir’in dava konusu olan yazısının altına “Bir imza da biz koyuyoruz” diyen ve ilk olarak 87 olarak açıklanan imzacı listesi o günden bugüne artmaya devam etmişti. Son olarak İmza Toplama Komisyonu’nun gelen bütün imzaları açıklamasıyla imzacı sayısı 802’ye ulaştı. Başta siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, sanatçı, aktivist, öğretmen, avukat, doktor, yazarlardan oluşan ve toplumca bilinen pek çok kişinin oluşturduğu listedeki isimler dikkat çekiyor. Toplumun yakından tanıdığı ve birbirinden farklı görüşlere sahip olduğu bilinen pek çok isim, Kıbrıslı Türkler’in özgürce kendini ifade edebilmesi için imza kampanyasına destek oldu. Toplumun farklı kesimlerinden imza kampanyasına dayanışmasını bildirenlerle birlikte liste son halini aldı. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmediklerini belirten imzacılar, Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da herkesi susturmak olduğunu belirttiler.

"Susmuyoruz İmzalıyoruz" İmza Toplama Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, dava ile ilgili yazı, belge, imza metni, imzacı listesi vb. bilgilerin https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/ adlı blog sitesinde arşivlendiği ve dava sürecinin bu adresten takip edilebileceği belirtildi. Komisyon ayrıca imza kampanyasına dayanışmasını bildiren herkese teşekkür ettiğini belirti.

Kampanya metninin tamamı şöyle:

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

İmzacı Listesi:

1 A. Tarık Timur (Akademisyen)

2 Abdullah Korkmazhan (Sol Hareket Genel Sekreteri)

3 Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

4 Abdurrahman Şeref (Avukat)

5 Abdurrazzak Berri (İnşaat İşçisi)

6 Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

7 Acar Akalın

8 Açelya Coşar Tüfekci (Eczacı)

9 Adil Korel

10 Adnan Ertay (Makina Müh.)

11 Afet Mercan

12 Dr. Ahmet Cavit An (Çocuk Doktoru/Tarih araştırmacısı)

13 Ahmet Demirağ (Bilgisayar Mühendisi)

14 Ahmet Demiray (BES YK Üyesi)

15 Ahmet Derya (Barış Derneği Başkanı)

16 Ahmet Gürol Ersun (Girne Düşünce Derneği)

17 Ahmet Karaman (BY PM üyesi)

18 Ahmet M. Ertaç (Emekli/Sanayici)

19 Ahmet Okan (Yazar/Müzisyen)

20 Ahmet Özöncü

21 Ahmet Sucubaşı (Anonim Gençlik Aktivisti)

22 Prof. Dr. Ahmet Terzioğlu

23 Ahmet Tuğcu (El-Sen Genel Sekreteri)

24 Ahmet Tunççağ (Öğretmen)

25 Ahmet Yorulmaz (Emekli Memur)

26 Akın Çelebi (İlkokul Öğretmeni)

27 Akın Yasakurt

28 Akile Osum (Uzman Estetisyen)

29 Ali Basri

30 Ali Baturay (Gazeteci)

31 Ali Bizden (Matbaacı)

32 Ali Çağlar (İnşaat Mühendisi)

33 Ali Çakmak (Aktivist)

34 Ali Doymuş (BES YK Üyesi)

35 Ali Gören (Öğretmen/Müzisyen)

36 Ali Kemal Piyale (BY Üyesi)

37 Ali Kurtoğlu

38 Ali Osman Tabak (Gazeteci)

39 Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

40 Ali Tosun

41 Anıl Sakallı (Öğretmen)

42 Aral Moral (Yazar)

43 Arcan Bayram (Serbest)

44 Arda Gündüz (Müzisyen)

45 Arif Cemaller

46 Arif Kurucu (Teknisyen)

47 Dr. Armağan Desem

48 Arsen Güvensoy (Serbest)

49 Artun Gökşan (Gazeteci/Yazar)

50 Arzu Konuksal

51 Asaf Şenol (Emekli)

52 Asım Altıok

53 Asil Yahi

54 Asiye Orçin

55 Asiye Özdevran (Öğretmen)

56 Aslı Bolayır (Sanatçı)

57 Aslı İzveren (İç Mimar)

58 Aslı Kadıoğlu (Serbest)

59 Aslı Murat (Avukat)

60 Aşkım Özlen Kovancı

61 Atila Aypar

62 Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı)

63 Atiye Akın Çeribaşı (Emekli)

64 Avşar Kişmir

65 Ayberk Besen

66 Aydın Maraşalı

67 Ayhan Kalaycılar (BES YK Üyesi)

68 Ayhan Korel

69 Ayhan Oğul (Emekli Spor Eğitmeni)

70 Aylin Günaltın

71 Aysal Ferhatoğlu (Ev Hanımı)

72 Aysel Çeliktaşlılar (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)

73 Aysel Müezzinler

74 Aysın Yüksel

75 Aysu Basri Akter (Gazeteci)

76 Aysun Oğuz

77 Ayşe Alirıza Varoğlu

78 Ayşe Başkaya

79 Ayşe Çilem Altındağlı

80 Ayşe Kişmir

81 Ayşe Kurucu

82 Ayşe Menekşeli (Gazeteci)

83 Ayşe Oduncuoğlu (Emekli)

84 Ayşe Okta

85 Ayşe Onbaşı Çelebi

86 Ayşe Yükselir (Grafik Tasarım Müdürü)

87 Ayşegül Baybars

88 Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

89 Ayşen Demirağ (Yoga Eğitmeni)

90 Ayşıl Nilden (BES YK Üyesi)

91 Aytekin Musa (Avukat)

92 Aytunç Şabanlı (Tiyatro Sanatçısı)

93 Aziz Güven (Baraka Aktivisti/Kamu Görevlisi)

94 Aziz Selengin (Öğretmen)

95 Aziz Şah (Gazeteci)

96 Bahar Göl (İşçi)

97 Bahar Üzümcü (Ögretmen)

98 Bahire Korel

99 Barış Özen

100 Barış Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

101 Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

102 Batuhan Biçentürk (Restoran İşletmecisi)

103 Batuhan Borakan (Gazeteci)

104 Bayram Nazlı (Emekli)

105 Behiç Anibal (BY PM Üyesi/Müzisyen)

106 Bekir Karadoğan (Memur Emeklisi)

107 Belgin Demirel (Emekli Basın Mensubu)

108 Belgin Kılıç (Ev Hanımı)

109 Bengü Kişmir

110 Beran Dağtaş (Sivil Toplum Aktivisti)

111 Beren Merih

112 Berkant Dağer

113 Berna Güzel (İşletme Sahibi)

114 Besim Baysal (Öğretmen)

115 Betül Ciyaslıoğlu (Avukat)

116 Bilge Yangın

117 Bilgen Anayasa (LTB Memur)

118 Bilgin Müezzin (Emekçi)

119 Biray Hamzaoğulları (CTP Milletvekili)

120 Birgül Kılıç Yıldırım (Öğretmen)

121 Birol Karaman (CTP MYK Üyesi/ KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı

122 Buğu Sümen Cohar (DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı)

123 Bulut Ünvan (İletişim Uzmanı/Editör)

124 Burak Kurtcebe (Akademisyen)

125 Burak Maviş (KTÖS Genel Sekreteri)

126 Burçin Kişmir

127 Büke Göker (İşletmeci)

128 Bülent Erzeybek

129 Bülent Kanol (Yönetim Bilimci)

130 Bülent Kurt (BY Üyesi)

131 Bülent Tümen (Mühendis/Gazeteci/Yazar)

132 Bülent Yükseliş

133 C. Topel (emekli)

134 Can Sarvan (Gazeteci, Mikro Detaylar Makro Tartışmalar Genel Yayın Yönetmeni)

135 Canan Damdelen

136 Canan Onurer (Gazeteci)

137 Canan Sümer (Gazeteci/Emekli Öğretmen)

138 Candoğan Özkan

139 Caner Özdevran (İşçi)

140 Cansu N. Nazlı (BY Parti Meclisi Üyesi/ Avukat)

141 Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

142 Cem Demirel (Serbest)

143 Cemal Gürsel (Öğretmen)

144 Cemal Kurucu (İşçi)

145 Dr. Cemal Mert (Doktor ve Yazar)

146 Cemal Yıldırım (Yönetmen )

147 Cemal Zorba

148 Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi DAÜ)

149 Cemile Kurtoğlu (Uzman/Klinik Psikolog)

150 Cemre İpçiler (Avukat)

151 Cengiz Hasman (Öğretmen)

152 Cenk Diler (Emekli)

153 Cenk Gürçağ

154 Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

155 Ceren Tüccaroğlu

156 Dr. Ceyhun Birinci (CTP Milletvekili)

157 Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

158 Çağla Kişmir

159 Dr. Çağrı Cemaller

160 Çınar Belge (Restorant Müdürü)

161 Çiğdem Polatkan (Emekli Öğretmen)

162 Çiler Demirtay (Öğretmen)

163 Çise Mevlit (CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı)

164 Çise Sakallı (Öğretmen)

165 Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

166 Davut İmamlar

167 Demet Şeherlioğlu

168 Demre Coşkun (BY Parti Meclisi Üyesi)

169 Deniz Akınsal (Mimar )

170 Deniz Bilan

171 Deniz Birinci

172 Deniz Kuni (Gazeteci)

173 Deniz Miralay (Biyolog)

174 Derman Saraçoğlu (Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği)

175 Derviş Çobanoğlu

176 Derviş Kenan Dervişoğlu

177 Derviş Vasfi Eroğlu (Kebapçı)

178 Vet. Hek. Derviş Zorlu

179 Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

180 Derya Karaman

181 Derya Ulubatlı (Akademisyen)

182 Destine Bilge

183 Destine Korak

184 Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

185 Devrim Varoğlu (Mühendis)

186 Didem Civisilli

187 Didem Eroglu (İnsan Hakları Aktivisti)

188 Didem Gürsoy Savim

189 Didem Menteş

190 Dilara Gülkan

191 Dilek Kara (Eve hanımı)

192 Dilem Canpolat Dervişoğlu (Öğretmen)

193 Dilem Kadıoğlu Kişmir

194 Doğa Yalçın (Özgürlük İnisiyatifi)

195 Doğan Eylem

196 Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

197 Dr. Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı/Yazar)

198 Döndü Özata (Tiyatro Sanatçısı)

199 Duygu Semai

200 Ebru Sakar (Muhasebeci)

201 Ece Balcı (Mimar / TDP Mağusa İlçe Başkanı)

202 Ece Yoldaş (Klinik Psikolog)

203 Ecevit İnançoğlu (BES YK Üyesi)

204 Ecvet Orhon (BES YK Üyesi)

205 Eda Aşan (Avukat)

206 Eda Kozal Kişmir

207 Ediz Kanatlı (Güç-Sen Yönetim Kurulu Üyesi)

208 Ekrem Güneş

209 Elena Luminita Petcu (Ofis Müdürü)

210 Elif Numan (BES YK Üyesi)

211 Elvan Çobanoğlu

212 Emel İpçiler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti / Öğretmen)

213 Emel Tel (KTÖS Eski Başkanı)

214 Emete Beylan

215 Emete İmge (EHHD Asbaşkanı)

216 Emin Çizenel (Sanatçı)

217 Emine Arabacıoğlu (Sigortacı/Turizmci)

218 Emine Evginel

219 Emine Gazioğlu

220 Emine Gürçağ

221 Emine Kondoz

222 Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs Yayın Koordinatörü)

223 Emre Efendi (Avukat)

224 Emre İleri

225 Engin Anıl

226 Engin Arca

227 Enver Gürkan Tekiner (Elektrik Mühendisi)

228 Eralp Erbilen

229 Ercan Saymen

230 Ercan Sevengül (Ressam)

231 Erdaş Erbilen (Avukat)

232 Erdem Yalçın Karadoğan (Taxi Şoförü)

233 Erdinç Gündüz (Müzisyen)

234 Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

235 Erdoğan Bekiroğlu

236 Erem Hıdıroğlu

237 Ergün Bey (Araştırmacı Çevre Bilimci)

238 Erkan Çavuş

239 Erkut Şahali (CTP Mağusa Milletvekili)

240 Erkut Yılmabaşar (Detay Medya Grubu)

241 Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Aktivisti)

242 Erol Emin (Güç-Sen Eski Başkanı)

243 Erol Ertugan (Anonim Gençlik Aktivisti)

244 Erol Hasin Baycan (Çiftçi)

245 Erol Hızlı

246 Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

247 Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

248 Ersan Kaşif (Emekli)

249 Ersel Bafligil

250 Ersen Sururi (TDP Genel Sekreteri/Müzisyen)

251 Dr. Ersin Kuset Bodur (Akademisyen)

252 Ersöz Paşa

253 Ertan İnce (CTP & İMO Üyesi)

254 Ertuğrul Senova (Gazeteci)

255 Ertunç Lisani

256 Esat Ulusol

257 Eser Sütcüoğluları

258 Esra Aygın (Gazeteci)

259 Evren Demirbilek (GÖÇTAŞ YK Başkanı)

260 Evren Erbay

261 Evren Gürtunç (BY Parti Meclisi Üyesi/Turizmci)

262 Evren Maner (Yönetmen)

263 Evrim Benzetsel (Siyaset Bilimci)

264 Evrim Kamalı (Gazeteci)

265 Eylem Deliceırmak Erbilen

266 Eylem Koçaklı (Serbest)

267 Ezer Özsoy (Avukat)

268 Fadıl Kurucu (İşçi)

269 Fahri Arabacıoğlu (CTP B.M. Ü.)

270 Fahri Haşimoğulları (Öğrenci)

271 Fahri Uyguroğlu

272 Faik Kutalmış

273 Faize Özdemirciler (Şair)

274 Faize Sarış

275 Prof. Dr. Fatih Ahmet Rıfkı (Akademisyen)

276 Fatih Arslan (BES YK Üyesi)

277 Fatih Bayraktar (Akademisyen)

278 Fatih Kocaker (Serbest Çalışan)

279 Fatma Akilhoca (Şair)

280 Fatma Çiğdem Faiz

281 Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

282 Fatma Polili

283 Fatoş Anter (BES YK Üyesi)

284 Fatoş Avcısoyu Ruso (Şair)

285 Fatoş Kara (BES YK Üyesi)

286 Fatoş Kurucu

287 Fatoş Muhtaroğlu (Öğretmen)

288 Feral Oğuz (Finans /Muhasebe)

289 Feray Yalçuk

290 Ferdiye Sav (LTB Meclis Üyesi)

291 Ferhan Karaderi

292 Feriha Altıok (Şair)

293 Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi Başkanı / CTP PM Üyesi)

294 Feysan Türkay Fotalı (Lefke Belediyesi / Üniversite Mezunu İşçi)

295 Fezile Özataç

296 Fikret Civisilli (KTOEÖS Üyesi)

297 Fikri Marasalı (Sol Hareket Gençlik Sekreteri)

298 Fikriye Yaman

299 Filiz Aydın

300 Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

301 Fitnat Özdemir (Muhasip)

302 Funda Hoşsöz

303 Fügen Hüray (Emekli Program Yapımcısı)

304 Gamze Anıl

305 Gamze Fuat

306 Gaye Astan Çoban (Avukat)

307 Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

308 Gelip Devrim (BKP YK)

309 Gizem Caner (Şehir Plancıları Odası Başkanı)

310 Gökhan Acar

311 Gökhan Paşa (CTP PM Üyesi)

312 Gönül Ertalu

313 Görkem Eylem (BY Üyesi)

314 Gözde Atakan (İlkokul Öğretmeni)

315 Gülay Şaş

316 Gülden Çağlıoğlu (İşçi)

317 Gülfem Öztinen

318 Gülgün Kuset

319 Güliz Baykent

320 Güliz Türker Suphi (Proje Danışmanı)

321 Dr. Gülsen Bozkurt

322 Gülsen Maguder

323 Gülsen Mercan Erdemel (Emekli)

324 Gülser Murat

325 Gülser Murat (Emekli)

326 Güneş Şenol Mevlüt

327 Güniz Tunçerler

328 Gürkan Özufuklar

329 Gürşat Şemmedi (Emekli)

330 Güven Bengihan (KTAMS Başkanı)

331 Güven Uludağ

332 Hafife Beydağlı (Serbest)

333 Hakan Biçentürk (İşletmeci)

334 Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

335 Hakan Tokgöz

336 Hakkı Özer

337 Halide Direl (Mimar)

338 Halil Çağnan

339 Halil ibrahim Bardak

340 Halil Karapaşaoğlu (Şair)

341 Halil Kişmir

342 Halil Paşa (Ekonomist)

343 Halil Sadrazam (Emekli Albay)

344 Halil Uluç (Öğretmen)

345 Hamide Onbaşı (Emekçi)

346 Hamit Yücel (S.Sigortalar Emeklisi)

347 Handan Ekener

348 Hasan Akben (Emekli Mühendis)

349 Hasan Can Sermet

350 Hasan Düzgün (Gazeteci)

351 Hasan Ercüment (Emekçi)

352 Hasan Gazioğlu (Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı)

353 Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

354 Hasan Özkızan

355 Hasan Özkızan

356 Hasan Sarıca (DEV-İŞ Eski Başkanı/Eski Milletvekili)

357 Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

358 Hasan Yeşilada

359 Hasan Yönlüer

360 Haşim Kiracıoğlu (CTP PM Üyesi)

361 Hatice Benan (Öğretmen, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyesi ve Biyologlar Derneği Başkanı

362 Hatice Erkurt

363 Hatice Ersoy (Serbest)

364 Havva Arslangazi Uzunahmet (Sanat Tarihçisi)

365 Havva Onbaşı Kişmir

366 Hayati Yaşamsal (Emekli)

367 Hayriye Selçuklu (Ev Hanımı)

368 Hazal Kamçı

369 Hikmet Olgaçer (BKP YK Üyesi)

370 Hilal Pilli

371 Hulusi Özgür (Emekli Memur)

372 Huri Yontucu (Akademisyen)

373 Huriye Yulaç (BES YK Üyesi)

374 Hülya Akbil (Göyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyesi/CTP PM Üyesi/Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı

375 Hülya Dimililer

376 Hülya Hamzaoğullar

377 Hüseyin Ağlamaz (Basın Mensubu)

378 Hüseyin Avcı (BKP YK Üyesi)

379 Hüseyin Bahca (Şair)

380 Hüseyin Basmacı

381 Hüseyin Demirel (Öğretim Görevlisi)

382 Hüseyin Eminağa (Elektronik Teknikeri)

383 Hüseyin Kamalı (Gazeteci)

384 Hüseyin Kaymaklılı (BES YK Üyesi)

385 Hüseyin Meray

386 Hüseyin Özen

387 Hüseyin Özinal (Sanatçı)

388 Hüseyin Salman (Emekli)

389 Hüseyin Yıldırım (YILDIRIM SU DİREKTÖRÜ)

390 Hüseyin Zabit (BES YK Üyesi)

391 Işıl Candemir

392 Işıl Meray (Emekli Öğretmen)

393 Işıl Uluhan

394 İbrahim Aytaç (Serbest Çalışan)

395 İbrahim Aziz (Basın Mensubu)

396 İbrahim Çakırdağ (Emekli Öğretmen)

397 İbrahim Gürsel (Ekonomist)

398 İbrahim Öncü

399 İbrahim Türkkal

400 İldem Çerkez (Kasiyer)

401 İlke Özgür Davulcu (Gazeteci)

402 Dr. İlke Yücekan (Biyokimyager)

403 İlker Özkunt (Emekli Subay)

404 İlknur Işıl Türkmen (Emekli Öğretmen)

405 İlkşen Kutlar (Öğretmen)

406 İnan Barlas (Emekli Bankacı)

407 İrfan Chris Tunçerler (Serbest)

408 İsmail Çelikesmer

409 İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

410 İsmail Kırcal

411 İsmail Öden

412 İsmet Özgüren (Gazeteci)

413 İzel Ersener (Avukat)

414 İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

415 İzlem Benan (Grafik Tasarımcı)

416 İzzet İzcan (BKP YK Üyesi)

417 İzzet Kılıç (Grafiker / İşveren / Basın Mensubu)

418 Jahit Halil (Öğretmen)

419 Kadri Esemen (Yönetmen)

420 Kani Erguven

421 Kani Hüroğlu

422 Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

423 Kardelen Ekmekçi (Öğretmen)

424 Kaşif Aker Fevzioğlu (BKP YK Üyesi)

425 Kaya Okut

426 Kazım Denizci (Gazeteci)

427 Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

428 Kemal Havalı (Eski Milletvekili)

429 Kemal Özkaram

430 Kerim Belet (Fotoğrafçı)

431 Kerime Gülkan (Emekli)

432 Kıvanç Karabaşak (Öğretmen)

433 Kıymet Kalyan Günfer (Turizmci)

434 Kıymet Karabiber (Tiyatro Sanatçısı)

435 Kıymet Şenbayrak (Öğretmen)

436 Koral Aşam (DEV-İŞ G.Başkanı)

437 Korkut Mustafa (Serbest Mimar)

438 Kubilay Aksöz (Kamu Emeklisi)

439 Kubilay Özkıraç (El-Sen Eski Başkanı)

440 Kubilay Merttuna

441 Kurthan Korutürk

442 Kutlu Eyüboğlu

443 Lema Ersoy (Serbest)

444 Lema Gözay (Sol Hareket Ekoloji Sekreteri)

445 Levent Osman

446 Leyla Ulubatlı (Dramaturg)

447 Leyla Yakın (Ev Hanımı)

448 Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

449 Mahmut Denizcioğlu

450 Mahmut Okduman (Ziraat Yüksek Mühendisi)

451 Mali Sarsılmaz

452 Mebruke Diren (KTÖS YK Üyesi)

453 Mediha Belge (Güzellik Uzmanı)

454 Mehmet Akın Şentip

455 Mehmet Ali Ballı (BKP YK)

456 Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

457 Mehmet Davulcu (Çağ-Sen Başkanı)

458 Mehmet Diren (Öğretmen)

459 Mehmet Doğansoy

460 Mehmet Duman (Endüstri Yüksek Mühendisi)

461 Mehmet Harmancı

462 Mehmet İlker Özgü

463 Mehmet İzbul (Müzisyen)

464 Mehmet Karakan (Emekli)

465 Mehmet Kutlar (Orman Mühendisi)

466 Mehmet Levent (Şair)

467 Mehmet Malek

468 Mehmet Malek

469 Mehmet Palabıyıkoğlu

470 Mehmet Salih

471 Dt. Mehmetali Bıyıkoğlu

472 Mehmetali Güröz (KOOP-Sen Genel Başkanı)

473 Mehmetemin Kızılyürek (Serbest)

474 Mehtun Muslu

475 Mehveş Beyidoğlu

476 Melek Arabacıoğlu (Özgür Gazete Muhabiri - Yenikent Muhtarı)

477 Melek Erdil (Tiyatro Sanatçısı)

478 Melek Meray (Özel Sektör Emekçisi)

479 Melihat Haksız (Sol Gençlik Üyesi)

480 Melis Buluch

481 Meltem Sakin (Haber Spikeri)

482 Memet Kılıç (esnaf)

483 Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

484 Meriç Erülkü (İnşaat Mühendisi)

485 Mert Erçika (Serbest)

486 Mertay Direl (Serbest)

487 Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

488 Mertkan Hamit (Ekonomist)

489 Meryem Dağcılar (Serbest)

490 Meryem Nazlı (BY Onur Kurulu Üyesi)

491 Mete Aykent

492 Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

493 Metin Alibaba

494 Metin Anibal (Emekli Astsb. /Müzisyen)

495 Metin Atan (KAMU-SEN Genel Başkanı)

496 Metin Erdemel

497 Metin İrfan

498 Metin Maraşalı

499 Metin Tecer (Emekli Muhasebeci)

500 Metin Yarcan

501 Mine Atlı (Avukat)

502 Mine Yücel (Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Direktör)

503 Mithat Arsu (BES YK Üyesi)

504 Muazzez Şamil (Bankacı)

505 Muhammed Arshad

506 Muhammet Gözay (Haberatör Köşe Yazarı)

507 Muharrem Amcazade

508 Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

509 Mukaddes Derat (Emekli Öğretmen)

510 Murat Arkut (Danışman)

511 Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

512 Murat Obenler (Gazeteci)

513 Mustafa Akıncı

514 Mustafa Asena (Avukat)

515 Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

516 Mustafa Baybora (KTÖS Başkanı)

517 Mustafa Berktuğ (Telekomünikasyon Dairesi Emekli Genel Müdürü)

518 Mustafa Billur

519 Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

520 Mustafa Ersözlü

521 Mustafa Gelener (Emekli)

522 Mustafa Hassan Damdelen

523 Prof. Dr. Mustafa İlkan (Akademisyen)

524 Mustafa İpekçioğlu (Ögretim Gorevlisi)

525 Mustafa K. Tel (ÖYAK YK Başkanı)

526 Mustafa Kanbur (Zeytinyağı Sanayicisi)

527 Mustafa Karabulut

528 Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

529 Mustafa Kızılyürek (Emekli)

530 Mustafa Müsbah (Emekli)

531 Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

532 Mustafa Öksüz (Öğretmen)

533 Mustafa Özbilgehan

534 Mustafa Özmert

535 Mustafa Sontaş (Emekli Bankacı)

536 Dr. Mustafa Taşçıoğlu

537 Dr. Mustafa Taşeli

538 Mustafa Vasif

539 Mustafa Yalınkaya (BES Başkanı)

540 Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Akademisyen)

541 Mümtaz Gökçebağ (Kamu Emeklisi)

542 Münevver Özakalın (Fizyoterapist)

543 Münür Özdiren (BKP YK Üyesi)

544 Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

545 Naciye Arsel

546 Naciye Özdoğa

547 Nahide Merlen (Kitapçı)

548 Narden Yücelten

549 Nazan Müezzinoğlu

550 Nazen Esemen

551 Nazen Şansal (Baraka Kültür Merkezi Aktivisti)

552 Öğr. Gör. Necati Ahmet Özkan

553 Nedim Enginsoy (Basın Mensubu)

554 Nemika Okkan

555 Dr. Nesil Bayraktar

556 Nesip Nalcıoğlu (Öğretmen, TDP Siyasi İşler Sekreteri)

557 Neşe Başkan (Kamu Görevlisi)

558 Neşe Kamalı (Emekli Memur)

559 Neşe Kızılyürek (Serbest)

560 Neşe Kocaker (Özel Sektör Çalışanı)

561 Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

562 Nezire Göker

563 Nezire Gürkan (Gazeteci-Yazar)

564 Yard. Doç. Dr. Nezire İnce (Diyetisyen)

565 Nidai Mesutoğlu (Emekli Öğretmen)

566 Nilgün Güney (Ressam)

567 Nilgün Orhon (Emekli Öğretmen)

568 Nimet Harmancı (Akademisyen)

569 Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

570 Növber Gürtay (Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri)

571 Nuran Çelebi (Öğretmen)

572 Nuri Sılay (Aktivist)

573 Nurten Özsoy

574 Nügen Duru

575 Dr. Okan Dağlı

576 Okan Ersan (Guitarist/Composer & Recording Artist/Yamaha Guitars Endorser EU/PRS Guitars Artist

577 Ongun Kişmir

578 Ongun Talat (CTP Milletvekili)

579 Onur Berberoğlu (Turizimci)

580 Onur Bütüner (Baraka Yönetim Kurulu Üyesi/Öğretmen)

581 Onur Doğasal (Öğretmen)

582 Orhan Erönen (İşletmeci)

583 Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

584 Osman Çelebi

585 Osman Murat Kater

586 Osman Onbaşı (Emekli Memur)

587 Osman Taşkent

588 Osman Zorba (KSP Siyasi Büro Üyesi)

589 Oya Gürel (Gazeteci)

590 Oya Önen (İşçi)

591 Oya Yorulmaz

592 Öktem Emre (Basın Çalışanı )

593 Ömer Erışık (Şoför)

594 Ömer Köse (BKP YK Üyesi)

595 Ömer Kunt

596 Ömer Tatlısu

597 Öykü Kaya

598 Özal Zaifoğlu (İş İnsanı)

599 Özcan Barkut (İnş. Müh.)

600 Özgül Salman (Ev Hanımı)

601 Özgün Kutalmış (Ekonomist)

602 Özgür Oktay (Tiyatro Sanatçısı)

603 Özgür Özge (Mimar)

604 Özlem Taramcı (Serbest)

605 Özten Şerebet

606 Pembe Edin

607 Pembe Hüseyin

608 Pembe Özeralp

609 Pembe Sinal (Ev Hanımı)

610 Pembe Zaifoğlu

611 Peril S. Emiroğluları (Akademisyen)

612 Peril Sözgen

613 Pınar Barut (Gazeteci)

614 Yard. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal

615 Pınar Piro (Baraka Kültür Merkezi YK Üyesi/ Öğretmen)

616 Polat Selçuklulu Ş(oför)

617 Rabiya Çoban (Serbest)

618 Rahşan Giritli Kurban

619 Raif Kanlıoğlu (Sol Hareket ve Sol Gençlik Üyesi)

620 Raif Özdoğa

621 Raif Toluk

622 Raif Uysal Çeribaşı (Emekli)

623 Ramadan Büyükel

624 Rayıf Aydaş

625 Rebia İlban

626 Remziye Siham

627 Reşat Korel

628 Rifat Yalınç

629 Rüştiye Gökpınar

630 Rüyam Öztuna (Avukat)

631 Sadiye Derman Özen

632 Salahi Şahiner (CTP Milletvekili)

633 Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

634 Salih Hayaloğlu (BY Dış İlişkiler Sekreteri)

635 Salih Karagözlü

636 Salih Olgun Mehmet (Devrimci Komünist Birlik üyesi)

637 Salih Sarpten (Eğitim Bilimci)

638 Salih Sonüstün (BKP YK Üyesi)

639 Salih Şoföroğlu (Emekli)

640 Salih Taşkın (Turizimci)

641 Salih Ulus (Erkek Kuaförü)

642 Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

643 Salman Geçici

644 Sami Dayıoğlu (Tarım Eski Bakanı)

645 Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

646 Saniye Sürahi Çiftçi

647 Sarper İnce (Emekli Öğretmen)

648 Savaş Anibal

649 Savaş Bozat (BES Eski Başkanı)

650 Savaş Kayasal

651 Savaş Özgöçmen (Emekli)

652 Sedat Kılıç (Başbakanlık Eski Basın Müdürü/Müşavir)

653 Selçuk Manecioglu (Müzisyen)

654 Selda Aybit

655 Selda Bektaş (Gazeteci)

656 Selin Reis (Avukat)

657 Selma Eylem

658 Selma Sakinsel (Öğretmen)

659 Semen Kozoğlu

660 Semen Saygun (Öğretmen)

661 Sencer Güven (BY Üyesi)

662 Senih Çavuşoğlu

663 Seniha Kutalmış (Öğretmen)

664 Seniz Akşahinler

665 Serap Şahin (Gazeteci)

666 Serdal Salihoğulları

667 Serdar Kavaz (Müzisyen)

668 Serdar Kişmir (Emekli)

669 Serdinç Maypa (Gazeteci)

670 Serhan Candaş (Müzisyen)

671 Serhat İncirli (Gazeteci)

672 Serkan Soyalan (BASIN-SEN Genel Sekreteri /Gazeteci)

673 Sertunç Akdoğu

674 Seval Oyaltan

675 Sevan Yönlüer

676 Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

677 Sevcan Özmenek (Öğretmen)

678 Sevgül Uzkan (Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu)

679 Sevim Biçentürk (İşletmeci)

680 Sevim Çemender (Emekli Öğretmen)

681 Sevim Özgür (Emekli Kamu Görevlisi)

682 Seyidali Gülkan (Emekli)

683 Seyit Orhan

684 Sezan Artun (Emekli Öğretmen)

685 Sezgin Hamzaoğulları (Emekli Öğretmen)

686 Sibel Taçay Demirpençe (Gıda Mühendisi)

687 Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

688 Simge Hamzaoğulları (Özel Eğitim Öğretmeni)

689 Simge Özkan (Öğretmen)

690 Sinem Akcan Damdelen (Öğretmen)

691 Soner Cangil Tezkol (Elektirikçi)

692 Soner Oktekin

693 Soyal Ulusol

694 Suat Rüstem

695 Sude Doğan (Tıp öğrencisi/Barış ve İnsan Hakları Aktivisti)

696 Sunalp Asena (BY PM Üyesi/Emekli Polis Çavuşu)

697 Suzan Okan (Hemşire)

698 Süleyman Sönmez (Elektrikçi)

699 Şafak Alibaba

700 Şaziye Öztinen (Öğretmen)

701 Şefik Aşçıoğulları (Avukat)

702 Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

703 Şener Levent (Gazeteci)

704 Şeran Bekiroğlu

705 Şerife Güleş (öğretmen)

706 Şerife Kahyalar Soygür (Mimar)

707 Şerife Transtürk (Avukat)

708 Şirin Özkaynak (Sosyal Girişimci)

709 Tacan Reynar (Avukat)

710 Dr. Dt. Tağmaç Özberk (BY PM Üyesi)

711 Tahir Elmaz

712 Tahir Esentepe

713 Tahir Gökçebel

714 Tahir Hoca (LTB Meclis Üyesi/ Eski Bes Başkanı)

715 Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

716 Tanem Behzat

717 Tanyel N. Buyuklu

718 Tayfun Çağra (Gazeteci)

719 Taylan Direl (Emekli)

720 Taylan Tasoren (Mimar)

721 Tekin Atıl

722 Tekin Birinci (CEO)

723 Tekin Söylemez (Avukat)

724 Teslime Uysal (KTOEÖS YK Üyesi)

725 Tevfik Aytekin (Otelci)

726 Tevfik Yoldaş (DAÜ BİR-SEN Eski Başkanı)

727 Tigin Kişmir

728 Tijen Şeherlioğlu

729 Timuçin Yıldırım (Gazeteci)

730 Tokay Kastanbollu (BES Denetleme Kurulu Üyesi)

731 Tokay Kastanbollu (BES YK Üyesi)

732 Tolga Ahmet Raşit (İş İnsanı)

733 Toykan Özdamar (BES YK Üyesi)

734 Tufan Beyatli

735 Tufan Vudalı

736 Tuğberk Korutürk (Basın Emekçisi)

737 Tuğçe Koruoğlu

738 Dr. Tuğdem Muslu (Akademisyen)

739 Tuncer Özbahadır (Emekli)

740 Tunç Adanır (KTMMOB Başkanı)

741 Turgut Ergel (Gazeteci)

742 Tutku Behzat

743 Tüge Dağaşan (Yazan)

744 Tülay Sönmez (CTP PM Üyesi/KÖ Yön. Kur. Üyesi)

745 Tümay Tuğyan (Gazeteci)

746 Ufuk Çağa (Gazeteci)

747 Ufuk Tarman

748 Uğur Karakaşlı (Emekli Hemşire)

749 Ulaş Barış (Gazeteci)

750 Ulaş Erzen (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi CTP Meclis Üyesi ve CTP PM Üyesi)

751 Ulaş Ocanoğlu

752 Ulus Arpalıklı (BES YK Üyesi)

753 Ulus Göker (Kaptan)

754 Ulus Irkad (Araştırmacı- Yazar)

755 Doç. Dr. Umut Bozkurt

756 Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

757 Umut Özbahadır (Serbest)

758 Unku Soyer

759 Utku Karsu (Karikatürist)

760 Ülker Fahri (BKP YK)

761 Ülkü Sağır

762 Ülviye Ataker

763 Ülviye Uysal (Basın Çalışanı)

764 Ümit İnatçı (Ressam)

765 Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

766 Vedat Yıldırım (Basın Emekçisi)

767 Veli Gül (Serbest Çalışan)

768 Yağmur İzcan (Avukat)

769 Yalçın Ertugan (BY Parti Meclisi Üyesi/Bankacı)

770 Yalçın Oytam

771 Yalkın Özbahadır (Akademisyen)

772 Yasemin Çobanoğlu (Çevre Müh./ TDP MYK Üyesi)

773 Yasemin Taneri (Öğretmen)

774 Yaşamgül Karadoğan

775 Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

776 Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

777 Yaşar Tevfik

778 Yeşim Beyaz İlkan (Eğitimci/Sanatçı)

779 Yeşim Onbaşı Genç

780 Yıldırım Tosun (BKP YK Üyesi)

781 Yıldız Karadoğan

782 Yılmaz Parlan (Esnaf )

783 Yıltan Erçika

784 Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

785 Doç. Dr. Yonca Özdemir (Akademisyen)

786 Yonca Özserin

787 Yusuf Cohar (Memur)

788 Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

789 Yusuf Özgü Sertel (Beleşe Deniz Aktivisti)

790 Zafer Kodan (Gazeteci)

791 Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

792 Zehra Çağlar

793 Zehra Karpazlı

794 Zehra Zekai

795 Zeki Ali (Şair)

796 Zeki Çeler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı)

797 Zeki Erkut (Yazar)

798 Zeki Karahanoğlu (Müzisyen)

799 Zekiye Şentürkler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti)

800 Zeliş Zabit (Memur)

801 Zeynel Kasapoğlu (Müzisyen/Ögretmen)

802 Ziya Tüzel (Girne Düşünce Derneği Başkanı)

803 Zübeyde Giritli