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802 Kişi Susmadı, İmzaladı!

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Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e destek için başlatılan “Susmuyoruz, İmzalıyoruz” imza kampanyasını 802 kişi imzaladı.
802 Kişi Susmadı, İmzaladı!

Ali Kişmir’in dava konusu olan yazısının altına “Bir imza da biz koyuyoruz” diyen ve ilk olarak 87 olarak açıklanan imzacı listesi o günden bugüne artmaya devam etmişti. Son olarak İmza Toplama Komisyonu’nun gelen bütün imzaları açıklamasıyla imzacı sayısı 802’ye ulaştı. Başta siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, sanatçı, aktivist, öğretmen, avukat, doktor, yazarlardan oluşan ve toplumca bilinen pek çok kişinin oluşturduğu listedeki isimler dikkat çekiyor. Toplumun yakından tanıdığı ve birbirinden farklı görüşlere sahip olduğu bilinen pek çok isim, Kıbrıslı Türkler’in özgürce kendini ifade edebilmesi için imza kampanyasına destek oldu. Toplumun farklı kesimlerinden imza kampanyasına dayanışmasını bildirenlerle birlikte liste son halini aldı. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmediklerini belirten imzacılar, Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da herkesi susturmak olduğunu belirttiler.

 

"Susmuyoruz İmzalıyoruz" İmza Toplama Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, dava ile ilgili yazı, belge, imza metni, imzacı listesi vb. bilgilerin https://susmuyoruzimzaliyoruz.blogspot.com/ adlı blog sitesinde arşivlendiği ve dava sürecinin bu adresten takip edilebileceği belirtildi. Komisyon ayrıca imza kampanyasına dayanışmasını bildiren herkese teşekkür ettiğini belirti.

 

Kampanya metninin tamamı şöyle:

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

 

İmzacı Listesi:

1             A. Tarık Timur (Akademisyen)

2             Abdullah Korkmazhan (Sol Hareket Genel Sekreteri)

3             Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

4             Abdurrahman Şeref (Avukat)

5             Abdurrazzak Berri  (İnşaat İşçisi)

6             Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

7             Acar Akalın

8             Açelya Coşar Tüfekci (Eczacı)

9             Adil Korel

10           Adnan Ertay (Makina Müh.)

11           Afet Mercan

12           Dr. Ahmet Cavit An (Çocuk Doktoru/Tarih araştırmacısı)

13           Ahmet Demirağ (Bilgisayar Mühendisi)

14           Ahmet Demiray (BES YK Üyesi)

15           Ahmet Derya (Barış Derneği Başkanı)

16           Ahmet Gürol Ersun (Girne Düşünce Derneği)

17           Ahmet Karaman (BY PM üyesi)

18           Ahmet M. Ertaç (Emekli/Sanayici)

19           Ahmet Okan (Yazar/Müzisyen)

20           Ahmet Özöncü

21           Ahmet Sucubaşı (Anonim Gençlik Aktivisti)

22           Prof. Dr. Ahmet Terzioğlu

23           Ahmet Tuğcu (El-Sen Genel Sekreteri)

24           Ahmet Tunççağ (Öğretmen)

25           Ahmet Yorulmaz (Emekli Memur)

26           Akın Çelebi (İlkokul Öğretmeni)

27           Akın Yasakurt

28           Akile Osum (Uzman Estetisyen)

29           Ali Basri

30           Ali Baturay (Gazeteci)

31           Ali Bizden (Matbaacı)

32           Ali Çağlar (İnşaat Mühendisi)

33           Ali Çakmak (Aktivist)

34           Ali Doymuş (BES YK Üyesi)

35           Ali Gören (Öğretmen/Müzisyen)

36           Ali Kemal Piyale (BY Üyesi)

37           Ali Kurtoğlu

38           Ali Osman Tabak (Gazeteci)

39           Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

40           Ali Tosun

41           Anıl Sakallı (Öğretmen)

42           Aral Moral (Yazar)

43           Arcan Bayram (Serbest)

44           Arda Gündüz (Müzisyen)

45           Arif Cemaller

46           Arif Kurucu (Teknisyen)

47           Dr. Armağan Desem

48           Arsen Güvensoy (Serbest)

49           Artun Gökşan (Gazeteci/Yazar)

50           Arzu Konuksal

51           Asaf Şenol (Emekli)

52           Asım Altıok

53           Asil Yahi

54           Asiye Orçin

55           Asiye Özdevran (Öğretmen)

56           Aslı Bolayır (Sanatçı)

57           Aslı İzveren (İç Mimar)

58           Aslı Kadıoğlu (Serbest)

59           Aslı Murat (Avukat)

60           Aşkım Özlen Kovancı

61           Atila Aypar

62           Atila Karaderi (Fotoğraf Sanatçısı)

63           Atiye Akın Çeribaşı (Emekli)

64           Avşar Kişmir

65           Ayberk Besen

66           Aydın Maraşalı

67           Ayhan Kalaycılar (BES YK Üyesi)

68           Ayhan Korel

69           Ayhan Oğul (Emekli Spor Eğitmeni)

70           Aylin Günaltın

71           Aysal Ferhatoğlu (Ev Hanımı)

72           Aysel Çeliktaşlılar (Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)

73           Aysel Müezzinler

74           Aysın Yüksel

75           Aysu Basri Akter (Gazeteci)

76           Aysun Oğuz

77           Ayşe Alirıza Varoğlu

78           Ayşe Başkaya

79           Ayşe Çilem Altındağlı

80           Ayşe Kişmir

81           Ayşe Kurucu

82           Ayşe Menekşeli (Gazeteci)

83           Ayşe Oduncuoğlu (Emekli)

84           Ayşe Okta

85           Ayşe Onbaşı Çelebi

86           Ayşe Yükselir (Grafik Tasarım Müdürü)

87           Ayşegül Baybars

88           Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

89           Ayşen Demirağ (Yoga Eğitmeni)

90           Ayşıl Nilden (BES YK Üyesi)

91           Aytekin Musa (Avukat)

92           Aytunç Şabanlı (Tiyatro Sanatçısı)

93           Aziz Güven (Baraka Aktivisti/Kamu Görevlisi)

94           Aziz Selengin (Öğretmen)

95           Aziz Şah (Gazeteci)

96           Bahar Göl (İşçi)

97           Bahar Üzümcü (Ögretmen)

98           Bahire Korel

99           Barış Özen

100         Barış Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

101         Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

102         Batuhan Biçentürk (Restoran İşletmecisi)

103         Batuhan Borakan (Gazeteci)

104         Bayram Nazlı (Emekli)

105         Behiç Anibal  (BY PM Üyesi/Müzisyen)

106         Bekir Karadoğan (Memur Emeklisi)

107         Belgin Demirel (Emekli Basın Mensubu)

108         Belgin Kılıç (Ev Hanımı)

109         Bengü Kişmir

110         Beran Dağtaş (Sivil Toplum Aktivisti)

111         Beren Merih

112         Berkant Dağer

113         Berna Güzel (İşletme Sahibi)

114         Besim Baysal (Öğretmen)

115         Betül Ciyaslıoğlu (Avukat)

116         Bilge Yangın

117         Bilgen Anayasa (LTB Memur)

118         Bilgin Müezzin (Emekçi)

119         Biray Hamzaoğulları (CTP Milletvekili)

120         Birgül Kılıç Yıldırım (Öğretmen)

121         Birol Karaman (CTP MYK Üyesi/ KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı

122         Buğu Sümen Cohar (DAÜ BİR-SEN Eş Başkanı)

123         Bulut Ünvan (İletişim Uzmanı/Editör)

124         Burak Kurtcebe  (Akademisyen)

125         Burak Maviş (KTÖS Genel Sekreteri)

126         Burçin Kişmir

127         Büke Göker (İşletmeci)

128         Bülent Erzeybek

129         Bülent Kanol (Yönetim Bilimci)

130         Bülent Kurt (BY Üyesi)

131         Bülent Tümen (Mühendis/Gazeteci/Yazar)

132         Bülent Yükseliş

133         C. Topel (emekli)

134         Can Sarvan (Gazeteci, Mikro Detaylar Makro Tartışmalar Genel Yayın Yönetmeni)

135         Canan Damdelen

136         Canan Onurer (Gazeteci)

137         Canan Sümer (Gazeteci/Emekli Öğretmen)

138         Candoğan Özkan

139         Caner Özdevran (İşçi)

140         Cansu N. Nazlı (BY Parti Meclisi Üyesi/ Avukat)

141         Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

142         Cem Demirel (Serbest)

143         Cemal Gürsel (Öğretmen)

144         Cemal Kurucu (İşçi)

145         Dr. Cemal Mert (Doktor ve Yazar)

146         Cemal Yıldırım (Yönetmen )

147         Cemal Zorba

148         Cemaliye Soğancı (Öğretim Görevlisi DAÜ)

149         Cemile Kurtoğlu (Uzman/Klinik Psikolog)

150         Cemre İpçiler (Avukat)

151         Cengiz Hasman (Öğretmen)

152         Cenk Diler (Emekli)

153         Cenk Gürçağ

154         Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

155         Ceren Tüccaroğlu

156         Dr. Ceyhun Birinci (CTP Milletvekili)

157         Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

158         Çağla Kişmir

159         Dr. Çağrı Cemaller

160         Çınar Belge (Restorant Müdürü)

161         Çiğdem Polatkan (Emekli Öğretmen)

162         Çiler Demirtay (Öğretmen)

163         Çise Mevlit (CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı)

164         Çise Sakallı (Öğretmen)

165         Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

166         Davut İmamlar

167         Demet Şeherlioğlu

168         Demre Coşkun (BY Parti Meclisi Üyesi)

169         Deniz Akınsal (Mimar )

170         Deniz Bilan

171         Deniz Birinci

172         Deniz Kuni (Gazeteci)

173         Deniz Miralay (Biyolog)

174         Derman Saraçoğlu (Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği)

175         Derviş Çobanoğlu

176         Derviş Kenan Dervişoğlu

177         Derviş Vasfi Eroğlu (Kebapçı)

178         Vet. Hek. Derviş Zorlu

179         Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

180         Derya Karaman

181         Derya Ulubatlı (Akademisyen)

182         Destine Bilge

183         Destine Korak

184         Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

185         Devrim Varoğlu (Mühendis)

186         Didem Civisilli

187         Didem Eroglu (İnsan Hakları Aktivisti)

188         Didem Gürsoy Savim

189         Didem Menteş

190         Dilara Gülkan

191         Dilek Kara (Eve hanımı)

192         Dilem Canpolat Dervişoğlu (Öğretmen)

193         Dilem Kadıoğlu Kişmir

194         Doğa Yalçın (Özgürlük İnisiyatifi)

195         Doğan Eylem

196         Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

197         Dr. Dolgun Dalgıçoğlu (Sanatçı/Yazar)

198         Döndü Özata (Tiyatro Sanatçısı)

199         Duygu Semai

200         Ebru Sakar (Muhasebeci)

201         Ece Balcı (Mimar / TDP Mağusa İlçe Başkanı)

202         Ece Yoldaş (Klinik Psikolog)

203         Ecevit İnançoğlu (BES YK Üyesi)

204         Ecvet Orhon (BES YK Üyesi)

205         Eda Aşan (Avukat)

206         Eda Kozal Kişmir

207         Ediz Kanatlı (Güç-Sen Yönetim Kurulu Üyesi)

208         Ekrem Güneş

209         Elena Luminita Petcu (Ofis Müdürü)

210         Elif Numan (BES YK Üyesi)

211         Elvan Çobanoğlu

212         Emel İpçiler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti / Öğretmen)

213         Emel Tel (KTÖS Eski Başkanı)

214         Emete Beylan

215         Emete İmge (EHHD Asbaşkanı)

216         Emin Çizenel (Sanatçı)

217         Emine Arabacıoğlu (Sigortacı/Turizmci)

218         Emine Evginel

219         Emine Gazioğlu

220         Emine Gürçağ

221         Emine Kondoz

222         Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs Yayın Koordinatörü)

223         Emre Efendi (Avukat)

224         Emre İleri

225         Engin Anıl

226         Engin Arca

227         Enver Gürkan Tekiner (Elektrik Mühendisi)

228         Eralp Erbilen

229         Ercan Saymen

230         Ercan Sevengül (Ressam)

231         Erdaş Erbilen (Avukat)

232         Erdem Yalçın Karadoğan (Taxi Şoförü)

233         Erdinç Gündüz (Müzisyen)

234         Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

235         Erdoğan Bekiroğlu

236         Erem Hıdıroğlu

237         Ergün Bey (Araştırmacı Çevre Bilimci)

238         Erkan Çavuş

239         Erkut Şahali (CTP Mağusa Milletvekili)

240         Erkut Yılmabaşar (Detay Medya Grubu)

241         Erman Dolmacı (Kuir Kıbrıs Aktivisti)

242         Erol Emin (Güç-Sen Eski Başkanı)

243         Erol Ertugan (Anonim Gençlik Aktivisti)

244         Erol Hasin Baycan (Çiftçi)

245         Erol Hızlı

246         Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

247         Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

248         Ersan Kaşif (Emekli)

249         Ersel Bafligil

250         Ersen Sururi (TDP Genel Sekreteri/Müzisyen)

251         Dr. Ersin Kuset Bodur (Akademisyen)

252         Ersöz Paşa

253         Ertan İnce (CTP & İMO Üyesi)

254         Ertuğrul Senova (Gazeteci)

255         Ertunç Lisani

256         Esat Ulusol

257         Eser Sütcüoğluları

258         Esra Aygın (Gazeteci)

259         Evren Demirbilek (GÖÇTAŞ YK Başkanı)

260         Evren Erbay

261         Evren Gürtunç (BY Parti Meclisi Üyesi/Turizmci)

262         Evren Maner (Yönetmen)

263         Evrim Benzetsel (Siyaset Bilimci)

264         Evrim Kamalı (Gazeteci)

265         Eylem Deliceırmak Erbilen

266         Eylem Koçaklı (Serbest)

267         Ezer Özsoy (Avukat)

268         Fadıl Kurucu (İşçi)

269         Fahri Arabacıoğlu (CTP B.M. Ü.)

270         Fahri Haşimoğulları (Öğrenci)

271         Fahri Uyguroğlu

272         Faik Kutalmış

273         Faize Özdemirciler (Şair)

274         Faize Sarış

275         Prof. Dr. Fatih Ahmet Rıfkı (Akademisyen)

276         Fatih Arslan (BES YK Üyesi)

277         Fatih Bayraktar (Akademisyen)

278         Fatih Kocaker (Serbest Çalışan)

279         Fatma Akilhoca (Şair)

280         Fatma Çiğdem Faiz

281         Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

282         Fatma Polili

283         Fatoş Anter (BES YK Üyesi)

284         Fatoş Avcısoyu Ruso (Şair)

285         Fatoş Kara (BES YK Üyesi)

286         Fatoş Kurucu

287         Fatoş Muhtaroğlu (Öğretmen)

288         Feral Oğuz (Finans /Muhasebe)

289         Feray Yalçuk

290         Ferdiye Sav (LTB Meclis Üyesi)

291         Ferhan Karaderi

292         Feriha Altıok (Şair)

293         Feriha Tel (Yeşil Barış Hareketi Başkanı / CTP PM Üyesi)

294         Feysan Türkay Fotalı (Lefke Belediyesi / Üniversite Mezunu İşçi)

295         Fezile Özataç

296         Fikret Civisilli (KTOEÖS Üyesi)

297         Fikri Marasalı (Sol Hareket Gençlik Sekreteri)

298         Fikriye Yaman

299         Filiz Aydın

300         Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

301         Fitnat Özdemir (Muhasip)

302         Funda Hoşsöz

303         Fügen Hüray (Emekli Program Yapımcısı)

304         Gamze Anıl

305         Gamze Fuat

306         Gaye Astan Çoban (Avukat)

307         Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

308         Gelip Devrim (BKP YK)

309         Gizem Caner (Şehir Plancıları Odası Başkanı)

310         Gökhan Acar

311         Gökhan Paşa  (CTP PM Üyesi)

312         Gönül Ertalu

313         Görkem Eylem (BY Üyesi)

314         Gözde Atakan (İlkokul Öğretmeni)

315         Gülay Şaş

316         Gülden Çağlıoğlu (İşçi)

317         Gülfem Öztinen

318         Gülgün Kuset

319         Güliz Baykent

320         Güliz Türker Suphi (Proje Danışmanı)

321         Dr. Gülsen Bozkurt

322         Gülsen Maguder

323         Gülsen Mercan Erdemel (Emekli)

324         Gülser Murat

325         Gülser Murat (Emekli)

326         Güneş Şenol Mevlüt

327         Güniz Tunçerler

328         Gürkan Özufuklar

329         Gürşat Şemmedi (Emekli)

330         Güven Bengihan (KTAMS Başkanı)

331         Güven Uludağ

332         Hafife Beydağlı (Serbest)

333         Hakan Biçentürk (İşletmeci)

334         Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

335         Hakan Tokgöz

336         Hakkı Özer

337         Halide Direl (Mimar)

338         Halil Çağnan

339         Halil ibrahim Bardak

340         Halil Karapaşaoğlu (Şair)

341         Halil Kişmir

342         Halil Paşa (Ekonomist)

343         Halil Sadrazam (Emekli Albay)

344         Halil Uluç (Öğretmen)

345         Hamide Onbaşı (Emekçi)

346         Hamit Yücel (S.Sigortalar Emeklisi)

347         Handan Ekener

348         Hasan Akben (Emekli Mühendis)

349         Hasan Can Sermet

350         Hasan Düzgün (Gazeteci)

351         Hasan Ercüment (Emekçi)

352         Hasan Gazioğlu (Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı)

353         Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

354         Hasan Özkızan

355         Hasan Özkızan

356         Hasan Sarıca (DEV-İŞ Eski Başkanı/Eski Milletvekili)

357         Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

358         Hasan Yeşilada

359         Hasan Yönlüer

360         Haşim Kiracıoğlu (CTP PM Üyesi)

361         Hatice Benan (Öğretmen, CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis Üyesi ve Biyologlar Derneği Başkanı

362         Hatice Erkurt

363         Hatice Ersoy (Serbest)

364         Havva Arslangazi Uzunahmet (Sanat Tarihçisi)

365         Havva Onbaşı Kişmir

366         Hayati Yaşamsal (Emekli)

367         Hayriye Selçuklu (Ev Hanımı)

368         Hazal Kamçı

369         Hikmet Olgaçer (BKP YK Üyesi)

370         Hilal Pilli

371         Hulusi Özgür (Emekli Memur)

372         Huri Yontucu (Akademisyen)

373         Huriye Yulaç (BES YK Üyesi)

374         Hülya Akbil (Göyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyesi/CTP PM Üyesi/Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı

375         Hülya Dimililer

376         Hülya Hamzaoğullar

377         Hüseyin Ağlamaz (Basın Mensubu)

378         Hüseyin Avcı (BKP YK Üyesi)

379         Hüseyin Bahca (Şair)

380         Hüseyin Basmacı

381         Hüseyin Demirel (Öğretim Görevlisi)

382         Hüseyin Eminağa (Elektronik Teknikeri)

383         Hüseyin Kamalı (Gazeteci)

384         Hüseyin Kaymaklılı (BES YK Üyesi)

385         Hüseyin Meray

386         Hüseyin Özen

387         Hüseyin Özinal (Sanatçı)

388         Hüseyin Salman (Emekli)

389         Hüseyin Yıldırım (YILDIRIM SU DİREKTÖRÜ)

390         Hüseyin Zabit (BES YK Üyesi)

391         Işıl Candemir

392         Işıl Meray (Emekli Öğretmen)

393         Işıl Uluhan

394         İbrahim Aytaç (Serbest Çalışan)

395         İbrahim Aziz (Basın Mensubu)

396         İbrahim Çakırdağ  (Emekli Öğretmen)

397         İbrahim Gürsel (Ekonomist)

398         İbrahim Öncü

399         İbrahim Türkkal

400         İldem Çerkez (Kasiyer)

401         İlke Özgür Davulcu (Gazeteci)

402         Dr. İlke Yücekan (Biyokimyager)

403         İlker Özkunt (Emekli Subay)

404         İlknur Işıl Türkmen (Emekli Öğretmen)

405         İlkşen Kutlar (Öğretmen)

406         İnan Barlas (Emekli Bankacı)

407         İrfan Chris Tunçerler (Serbest)

408         İsmail Çelikesmer

409         İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

410         İsmail Kırcal

411         İsmail Öden

412         İsmet Özgüren (Gazeteci)

413         İzel Ersener (Avukat)

414         İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

415         İzlem Benan (Grafik Tasarımcı)

416         İzzet İzcan  (BKP YK Üyesi)

417         İzzet Kılıç (Grafiker / İşveren / Basın Mensubu)

418         Jahit Halil (Öğretmen)

419         Kadri Esemen (Yönetmen)

420         Kani Erguven

421         Kani Hüroğlu

422         Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

423         Kardelen Ekmekçi (Öğretmen)

424         Kaşif Aker Fevzioğlu (BKP YK Üyesi)

425         Kaya Okut

426         Kazım Denizci (Gazeteci)

427         Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

428         Kemal Havalı (Eski Milletvekili)

429         Kemal Özkaram

430         Kerim Belet (Fotoğrafçı)

431         Kerime Gülkan (Emekli)

432         Kıvanç Karabaşak (Öğretmen)

433         Kıymet Kalyan Günfer (Turizmci)

434         Kıymet Karabiber (Tiyatro Sanatçısı)

435         Kıymet Şenbayrak (Öğretmen)

436         Koral Aşam (DEV-İŞ G.Başkanı)

437         Korkut Mustafa (Serbest Mimar)

438         Kubilay Aksöz (Kamu Emeklisi)

439         Kubilay Özkıraç (El-Sen Eski Başkanı)

440         Kubilay Merttuna

441         Kurthan Korutürk

442         Kutlu Eyüboğlu

443         Lema Ersoy (Serbest)

444         Lema Gözay (Sol Hareket Ekoloji Sekreteri)

445         Levent Osman

446         Leyla Ulubatlı (Dramaturg)

447         Leyla Yakın (Ev Hanımı)

448         Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

449         Mahmut Denizcioğlu

450         Mahmut Okduman (Ziraat Yüksek Mühendisi)

451         Mali Sarsılmaz

452         Mebruke Diren (KTÖS YK Üyesi)

453         Mediha Belge (Güzellik Uzmanı)

454         Mehmet Akın Şentip

455         Mehmet Ali Ballı (BKP YK)

456         Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

457         Mehmet Davulcu (Çağ-Sen Başkanı)

458         Mehmet Diren (Öğretmen)

459         Mehmet Doğansoy

460         Mehmet Duman (Endüstri Yüksek Mühendisi)

461         Mehmet Harmancı

462         Mehmet İlker Özgü

463         Mehmet İzbul (Müzisyen)

464         Mehmet Karakan (Emekli)

465         Mehmet Kutlar (Orman Mühendisi)

466         Mehmet Levent (Şair)

467         Mehmet Malek

468         Mehmet Malek

469         Mehmet Palabıyıkoğlu

470         Mehmet Salih

471         Dt. Mehmetali Bıyıkoğlu

472         Mehmetali Güröz (KOOP-Sen Genel Başkanı)

473         Mehmetemin Kızılyürek (Serbest)

474         Mehtun Muslu

475         Mehveş Beyidoğlu

476         Melek Arabacıoğlu (Özgür Gazete Muhabiri - Yenikent Muhtarı)

477         Melek Erdil (Tiyatro Sanatçısı)

478         Melek Meray (Özel Sektör Emekçisi)

479         Melihat Haksız (Sol Gençlik Üyesi)

480         Melis Buluch

481         Meltem Sakin (Haber Spikeri)

482         Memet Kılıç (esnaf)

483         Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

484         Meriç Erülkü (İnşaat Mühendisi)

485         Mert Erçika (Serbest)

486         Mertay Direl (Serbest)

487         Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

488         Mertkan Hamit (Ekonomist)

489         Meryem Dağcılar (Serbest)

490         Meryem Nazlı (BY Onur Kurulu Üyesi)

491         Mete Aykent

492         Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

493         Metin Alibaba

494         Metin Anibal (Emekli Astsb. /Müzisyen)

495         Metin Atan (KAMU-SEN Genel Başkanı)

496         Metin Erdemel

497         Metin İrfan

498         Metin Maraşalı

499         Metin Tecer (Emekli Muhasebeci)

500         Metin Yarcan

501         Mine Atlı (Avukat)

502         Mine Yücel (Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Direktör)

503         Mithat Arsu (BES YK Üyesi)

504         Muazzez Şamil (Bankacı)

505         Muhammed Arshad

506         Muhammet Gözay (Haberatör Köşe Yazarı)

507         Muharrem Amcazade

508         Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

509         Mukaddes Derat (Emekli Öğretmen)

510         Murat Arkut (Danışman)

511         Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

512         Murat Obenler (Gazeteci)

513         Mustafa Akıncı

514         Mustafa Asena (Avukat)

515         Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

516         Mustafa Baybora (KTÖS Başkanı)

517         Mustafa Berktuğ (Telekomünikasyon Dairesi Emekli Genel Müdürü)

518         Mustafa Billur

519         Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

520         Mustafa Ersözlü

521         Mustafa Gelener (Emekli)

522         Mustafa Hassan Damdelen

523         Prof. Dr. Mustafa İlkan (Akademisyen)

524         Mustafa İpekçioğlu (Ögretim Gorevlisi)

525         Mustafa K. Tel (ÖYAK YK Başkanı)

526         Mustafa Kanbur (Zeytinyağı Sanayicisi)

527         Mustafa Karabulut

528         Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

529         Mustafa Kızılyürek (Emekli)

530         Mustafa Müsbah (Emekli)

531         Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

532         Mustafa Öksüz (Öğretmen)

533         Mustafa Özbilgehan

534         Mustafa Özmert

535         Mustafa Sontaş (Emekli Bankacı)

536         Dr. Mustafa Taşçıoğlu

537         Dr. Mustafa Taşeli

538         Mustafa Vasif

539         Mustafa Yalınkaya (BES Başkanı)

540         Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Akademisyen)

541         Mümtaz Gökçebağ (Kamu Emeklisi)

542         Münevver Özakalın (Fizyoterapist)

543         Münür Özdiren (BKP YK Üyesi)

544         Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

545         Naciye Arsel

546         Naciye Özdoğa

547         Nahide Merlen (Kitapçı)

548         Narden Yücelten

549         Nazan Müezzinoğlu

550         Nazen Esemen

551         Nazen Şansal (Baraka Kültür Merkezi Aktivisti)

552         Öğr. Gör. Necati Ahmet Özkan

553         Nedim Enginsoy (Basın Mensubu)

554         Nemika Okkan

555         Dr. Nesil Bayraktar

556         Nesip Nalcıoğlu (Öğretmen, TDP Siyasi İşler Sekreteri)

557         Neşe Başkan (Kamu Görevlisi)

558         Neşe Kamalı (Emekli Memur)

559         Neşe Kızılyürek (Serbest)

560         Neşe Kocaker (Özel Sektör Çalışanı)

561         Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

562         Nezire Göker

563         Nezire Gürkan (Gazeteci-Yazar)

564         Yard. Doç. Dr. Nezire İnce (Diyetisyen)

565         Nidai Mesutoğlu (Emekli Öğretmen)

566         Nilgün Güney (Ressam)

567         Nilgün Orhon (Emekli Öğretmen)

568         Nimet Harmancı (Akademisyen)

569         Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

570         Növber Gürtay (Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri)

571         Nuran Çelebi (Öğretmen)

572         Nuri Sılay (Aktivist)

573         Nurten Özsoy

574         Nügen Duru

575         Dr. Okan Dağlı

576         Okan Ersan (Guitarist/Composer & Recording Artist/Yamaha Guitars Endorser EU/PRS Guitars Artist

577         Ongun Kişmir

578         Ongun Talat (CTP Milletvekili)

579         Onur Berberoğlu (Turizimci)

580         Onur Bütüner (Baraka Yönetim Kurulu Üyesi/Öğretmen)

581         Onur Doğasal (Öğretmen)

582         Orhan Erönen (İşletmeci)

583         Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

584         Osman Çelebi

585         Osman Murat Kater

586         Osman Onbaşı (Emekli Memur)

587         Osman Taşkent

588         Osman Zorba (KSP Siyasi Büro Üyesi)

589         Oya Gürel (Gazeteci)

590         Oya Önen (İşçi)

591         Oya Yorulmaz

592         Öktem Emre (Basın Çalışanı )

593         Ömer Erışık (Şoför)

594         Ömer Köse (BKP YK Üyesi)

595         Ömer Kunt

596         Ömer Tatlısu

597         Öykü Kaya

598         Özal Zaifoğlu (İş İnsanı)

599         Özcan Barkut (İnş. Müh.)

600         Özgül Salman (Ev Hanımı)

601         Özgün Kutalmış (Ekonomist)

602         Özgür Oktay (Tiyatro Sanatçısı)

603         Özgür Özge (Mimar)

604         Özlem Taramcı (Serbest)

605         Özten Şerebet

606         Pembe Edin

607         Pembe Hüseyin

608         Pembe Özeralp

609         Pembe Sinal (Ev Hanımı)

610         Pembe Zaifoğlu

611         Peril S. Emiroğluları (Akademisyen)

612         Peril Sözgen

613         Pınar Barut (Gazeteci)

614         Yard. Doç. Dr. Pınar Gelener Arsal

615         Pınar Piro (Baraka Kültür Merkezi YK Üyesi/ Öğretmen)

616         Polat Selçuklulu Ş(oför)

617         Rabiya Çoban (Serbest)

618         Rahşan Giritli Kurban

619         Raif Kanlıoğlu (Sol Hareket ve Sol Gençlik Üyesi)

620         Raif Özdoğa

621         Raif Toluk

622         Raif Uysal Çeribaşı (Emekli)

623         Ramadan Büyükel

624         Rayıf Aydaş

625         Rebia İlban

626         Remziye Siham

627         Reşat Korel

628         Rifat Yalınç

629         Rüştiye Gökpınar

630         Rüyam Öztuna (Avukat)

631         Sadiye Derman Özen

632         Salahi Şahiner (CTP Milletvekili)

633         Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

634         Salih Hayaloğlu (BY Dış İlişkiler Sekreteri)

635         Salih Karagözlü

636         Salih Olgun Mehmet (Devrimci Komünist Birlik üyesi)

637         Salih Sarpten (Eğitim Bilimci)

638         Salih Sonüstün (BKP YK Üyesi)

639         Salih Şoföroğlu (Emekli)

640         Salih Taşkın (Turizimci)

641         Salih Ulus (Erkek Kuaförü)

642         Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

643         Salman Geçici

644         Sami Dayıoğlu (Tarım Eski Bakanı)

645         Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

646         Saniye Sürahi Çiftçi

647         Sarper İnce (Emekli Öğretmen)

648         Savaş Anibal

649         Savaş Bozat (BES Eski Başkanı)

650         Savaş Kayasal

651         Savaş Özgöçmen (Emekli)

652         Sedat Kılıç (Başbakanlık Eski Basın Müdürü/Müşavir)

653         Selçuk Manecioglu (Müzisyen)

654         Selda Aybit

655         Selda Bektaş (Gazeteci)

656         Selin Reis (Avukat)

657         Selma Eylem

658         Selma Sakinsel (Öğretmen)

659         Semen Kozoğlu

660         Semen Saygun (Öğretmen)

661         Sencer Güven (BY Üyesi)

662         Senih Çavuşoğlu

663         Seniha Kutalmış (Öğretmen)

664         Seniz Akşahinler

665         Serap Şahin (Gazeteci)

666         Serdal Salihoğulları

667         Serdar Kavaz (Müzisyen)

668         Serdar Kişmir (Emekli)

669         Serdinç Maypa (Gazeteci)

670         Serhan Candaş (Müzisyen)

671         Serhat İncirli (Gazeteci)

672         Serkan Soyalan (BASIN-SEN Genel Sekreteri /Gazeteci)

673         Sertunç Akdoğu

674         Seval Oyaltan

675         Sevan Yönlüer

676         Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

677         Sevcan Özmenek (Öğretmen)

678         Sevgül Uzkan (Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu)

679         Sevim Biçentürk (İşletmeci)

680         Sevim Çemender (Emekli Öğretmen)

681         Sevim Özgür (Emekli Kamu Görevlisi)

682         Seyidali Gülkan (Emekli)

683         Seyit Orhan

684         Sezan Artun (Emekli Öğretmen)

685         Sezgin Hamzaoğulları (Emekli Öğretmen)

686         Sibel Taçay Demirpençe (Gıda Mühendisi)

687         Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

688         Simge Hamzaoğulları (Özel Eğitim Öğretmeni)

689         Simge Özkan (Öğretmen)

690         Sinem Akcan Damdelen (Öğretmen)

691         Soner Cangil Tezkol (Elektirikçi)

692         Soner Oktekin

693         Soyal Ulusol

694         Suat Rüstem

695         Sude Doğan (Tıp öğrencisi/Barış ve İnsan Hakları Aktivisti)

696         Sunalp Asena (BY PM Üyesi/Emekli Polis Çavuşu)

697         Suzan Okan (Hemşire)

698         Süleyman Sönmez (Elektrikçi)

699         Şafak Alibaba

700         Şaziye Öztinen (Öğretmen)

701         Şefik Aşçıoğulları (Avukat)

702         Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

703         Şener Levent (Gazeteci)

704         Şeran Bekiroğlu

705         Şerife Güleş (öğretmen)

706         Şerife Kahyalar Soygür (Mimar)

707         Şerife Transtürk (Avukat)

708         Şirin Özkaynak (Sosyal Girişimci)

709         Tacan Reynar (Avukat)

710         Dr. Dt. Tağmaç Özberk (BY PM Üyesi)

711         Tahir Elmaz

712         Tahir Esentepe

713         Tahir Gökçebel

714         Tahir Hoca (LTB Meclis Üyesi/ Eski Bes Başkanı)

715         Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

716         Tanem Behzat

717         Tanyel N. Buyuklu

718         Tayfun Çağra (Gazeteci)

719         Taylan Direl (Emekli)

720         Taylan Tasoren (Mimar)

721         Tekin Atıl

722         Tekin Birinci (CEO)

723         Tekin Söylemez (Avukat)

724         Teslime Uysal (KTOEÖS YK Üyesi)

725         Tevfik Aytekin (Otelci)

726         Tevfik Yoldaş (DAÜ BİR-SEN Eski Başkanı)

727         Tigin Kişmir

728         Tijen Şeherlioğlu

729         Timuçin Yıldırım (Gazeteci)

730         Tokay Kastanbollu (BES Denetleme Kurulu Üyesi)

731         Tokay Kastanbollu (BES YK Üyesi)

732         Tolga Ahmet Raşit (İş İnsanı)

733         Toykan Özdamar (BES YK Üyesi)

734         Tufan Beyatli

735         Tufan Vudalı

736         Tuğberk Korutürk (Basın Emekçisi)

737         Tuğçe Koruoğlu

738         Dr. Tuğdem Muslu  (Akademisyen)

739         Tuncer Özbahadır (Emekli)

740         Tunç Adanır (KTMMOB Başkanı)

741         Turgut Ergel (Gazeteci)

742         Tutku Behzat

743         Tüge Dağaşan (Yazan)

744         Tülay Sönmez (CTP PM Üyesi/KÖ Yön. Kur. Üyesi)

745         Tümay Tuğyan (Gazeteci)

746         Ufuk Çağa (Gazeteci)

747         Ufuk Tarman

748         Uğur Karakaşlı (Emekli Hemşire)

749         Ulaş Barış (Gazeteci)

750         Ulaş Erzen (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi CTP Meclis Üyesi ve CTP PM Üyesi)

751         Ulaş Ocanoğlu

752         Ulus Arpalıklı (BES YK Üyesi)

753         Ulus Göker (Kaptan)

754         Ulus Irkad (Araştırmacı- Yazar)

755         Doç. Dr. Umut Bozkurt

756         Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

757         Umut Özbahadır (Serbest)

758         Unku Soyer

759         Utku Karsu (Karikatürist)

760         Ülker Fahri (BKP YK)

761         Ülkü Sağır

762         Ülviye Ataker

763         Ülviye Uysal (Basın Çalışanı)

764         Ümit İnatçı (Ressam)

765         Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

766         Vedat Yıldırım (Basın Emekçisi)

767         Veli Gül (Serbest Çalışan)

768         Yağmur İzcan (Avukat)

769         Yalçın Ertugan (BY Parti Meclisi Üyesi/Bankacı)

770         Yalçın Oytam

771         Yalkın Özbahadır (Akademisyen)

772         Yasemin Çobanoğlu (Çevre Müh./ TDP MYK Üyesi)

773         Yasemin Taneri (Öğretmen)

774         Yaşamgül Karadoğan

775         Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

776         Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

777         Yaşar Tevfik

778         Yeşim Beyaz İlkan (Eğitimci/Sanatçı)

779         Yeşim Onbaşı Genç

780         Yıldırım Tosun (BKP YK Üyesi)

781         Yıldız Karadoğan

782         Yılmaz Parlan (Esnaf )

783         Yıltan Erçika

784         Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

785         Doç. Dr. Yonca Özdemir (Akademisyen)

786         Yonca Özserin

787         Yusuf Cohar (Memur)

788         Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

789         Yusuf Özgü Sertel (Beleşe Deniz Aktivisti)

790         Zafer Kodan (Gazeteci)

791         Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

792         Zehra Çağlar

793         Zehra Karpazlı

794         Zehra Zekai

795         Zeki Ali (Şair)

796         Zeki Çeler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı)

797         Zeki Erkut (Yazar)

798         Zeki Karahanoğlu (Müzisyen)

799         Zekiye Şentürkler (Kadın Eğitimi Kolektifi Aktivisti)

800         Zeliş Zabit (Memur)

801         Zeynel Kasapoğlu (Müzisyen/Ögretmen)

802         Ziya Tüzel (Girne Düşünce Derneği Başkanı)

803         Zübeyde Giritli

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