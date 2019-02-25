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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

81 Yaşındaki Derviş Eroğlu ve Tapınak Şövalyeleri misali “ Büyük Ustad’lık“!!!

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Ahmet İşcan

1976  Yılındayapılan genel seçimlerde Gazimağusa  milletvekili olarak siyasete ilk adımını atan Dr Derviş Eroğlu, toplamda 39 yıllık  politika hayatını  7 mart 2019 tarihinde    ( 10 gün sonra ) 81  yaşını dolduracak  olmasına  rağmen  bırakmamak ta  kararlı  görünmektedir.

Ömrünün  yarısını  ülke  siyasetinde geçiren Eroğlu,  hakkın rahmetine   kavuşmuş olan ,Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit  misali,  ( kendisine Allah  uzun  ömürler versin ) anlaşılan nefesinin  son anına kadar  siyasetin içinde rolünü sürdürecek  gibi  görülmektedir.

23 Şubat  2019cumartesi   günü  başlayan  ve  üç  hafta  sonları  olmak  üzere  toplam  6 gün sürecek   olan  Ulusal Birlik (UBP), “ Siyasal Stratejiler Ve Vizyon Çalıştayı”  Girne Acapulco   otelde  başlayan açılışında   konuşan Onursal  başkan Eroğlu, UBP’yi  sağlam  temeller  üzerine  kurduklarını   ve  bugün  kurmuş  olduğumuz  devleti yaşatıp,  tanıtmanın  ve   yüceltmenin  görevleri   olduğunu ifade eden.

Eroğlu ,devleti  geliştirip yücelteceğiz, uluslararası alanda tanıtacağız bu  konuda da karşımıza çıkanı da  ezip geçeceğiz deyimini kullanmaktan çekinmeyen Eroğlu’na,

 KKTC’yi  neden 36  yıldır  tanıtmadınız ,

sizi  engelleyen biri mi vardı ,

diye  soracak  bir  Allahın  kulu   çıkmayacak mı  ?

Gençlere de  partilerine  sahip   çıkma çağrısı yapmaktan geri  durmayan Eroğlu’na aşağıdaki bazı  soruları yüksek sesle kimlerin soracağını merakla  beklemekteyiz.

  1. Enver Emin               ( efsane genel sekreter )
  2. İrsen Küçük             ( genel sekreter  ve  genel başkan )
  3. Tahsin Ertuğruloğlu  ( genel  başkan )
  4. Hüseyin Özgürgün    ( genel  başkan )
  5. Ahmet Kaşif               (     bakan )
  6. Salih Coşar   (   efsane maliye  bakanı )

Başta  olmak  üzere   daha isimlerini  buraya  taşıyamadığım   onlarca  başarılı siyasetçiyi saf  dışı  bırakma  konusunda  ne   kadar   mahir  olduğunu  Mısır’daki sağır  sultan  bile  duymuş  olsa  gerek.

 

Değerli   okurlarım,

Ülkemiz siyasetinde yıllardır uygulanan sistem LİDERLİK

SULTASIDIR.

Toplum olarak vermiş olduğumuz varlık mücadelesinin tüm evrelerinde halkımız liderlere ve liderliklere tapınmayı normalleştirerek adeta şahsiyetleri  TABULAŞTIRMIŞTIR.

  • İngiliz sömürge yönetimine ve iç içe yıllarca yaşamış olduğumuz Kıbrıs Rum toplumu ile münasebetlerde bile edilgen ve ikincil yurttaş muamelesine razı bir yaşamı kendimiz içselleştirmiş halde ömür tükettik.

1975 Yılında KIBRIS FEDERE DEVLETİ, dönemi 1983 Yılından günümüze ise hala KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ dönemlerinde yine aynı anlayışların tezahürüne hiç ses çıkarmadık veya çıkaramadık.

Bütün sorunlarımızda hep bir KURTARICI ROLÜNE BÜRÜNMÜŞ LİDERLİKLERDEN MEDET UMDUK.

Bu yaklaşım ise yıllardır biz Kıbrıslı Türklerin adeta vazgeçilmez bir yaşam biçimimize dönüşştür. 1974 mutlu barış harekatının sonucunda Kuzeyde Kıbrıslı Rumların bıraktığı bir çok GANİMETİ ve yıllar içerisinde BÜYÜK TÜRK ULUSUNUN YEGANE TEMSİLCİSİ OLAN ATATÜRK TÜRKİYE’sinden gelen abartısız tırlar dolusu parayı haksız ve adaletsiz bir yapı içerisinde bazı imtiyazlı ve nüfuzlu boynu kalınlara üleştirilmesi nedeniyle TOPLUMSAL ADALETSİZLİKLER AYYUKA ÇIKMIŞ olup gerçek mücahit ve mücadeleci halk kitleleri tüm bu paylaşımlardan mahrum bırakılmıştır. Bu tür yaklaşımların ardında olan tek şey LİDERLİK VE TEK ADAMLIK ANLAYIŞINA DUYULAN BİATTIR.

Kıymetli okurlarım

cemaatten ,

topluma ,

toplumdan bir devlet kurma mertebesine ulaşmış olan bizler maalesef hala TEK ADAM anlayışlarına rağbetten vazgeçmiş değiliz.

Ülkemizin en büyük   partisi   konumunda   bulunan  bir  partinin  geleceğini  planlamasında hala   81   yaşındaki  kişilerden  medet  umar  halde  olması   ülke  siyaseti  açısından  son  derece  düşündürücü  ve   üzücü   bir  durum  değilmidir  ?

Ne  dersiniz   gençler,   kadınlar  ve   yetenekli  beyinler   !!!

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