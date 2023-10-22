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9/9 Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Galibiyetin golleri Szymanski, Osayi Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
9/9 Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa maçı 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Kartal, Jayden Oosterwolde’nin yerine Bright Osayi Samuel’e görev verdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Konyaspor maçının ilk 11’inden 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Demirel, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi yerine Recep Burak Yılmaz’a; sol kanatta ise Lamkel Ze yerine Joelson Fernandes’e forma verdi.

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