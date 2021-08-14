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ABD Başkanı Joe Biden’dan Tunus’a uyarı gibi mesaj: Dört gözle bekliyoruz

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bu akşam başkent Tunus’taki Kartaca Sarayı’nda ABD Başkanı Joe Biden’ın yazılı mesajını taşıyan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Viner başkanlığındaki bir ABD heyetini kabul etti.
ABD Başkanı Joe Biden’dan Tunus’a uyarı gibi mesaj: Dört gözle bekliyoruz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bu akşam başkent Tunus’taki Kartaca Sarayı’nda ABD Başkanı Joe Biden’ın yazılı mesajını taşıyan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Viner başkanlığındaki bir ABD heyetini kabul etti.

Görüşmede Tunus Cumhurbaşkanı Said yaptığı açıklamada, alınan istisnai tedbirlerin anayasanın uygulanması çerçevesinde olduğunu ve özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal krizler ile yaygın yolsuzluk ve rüşvet ışığında geniş bir halk iradesine cevap verdiğini belirtti.

Said, bazılarının Tunus’taki durumun gerçekliği hakkında söylentiler yayma ve yanlışlıkları teşvik etme girişimlerine karşı uyararak, Tunus’un ABD toplumuyla paylaştığı özgürlük, adalet ve demokrasi değerleri konusunda endişeye mahal olmadığını vurguladı.

‘SORUNLARIN BOYUTUNU BİLİYORUZ’

Jonathan Viner ise Biden’ın Tunus’taki durumun gelişimini takip ettiğini belirterek, Tunus’a ve Cumhurbaşkanı’na saygısının olduğunu vurguladı. Viner, ABD yönetiminin Tunus’un karşı karşıya olduğu, özellikle ekonomik ve sağlık sorunlarının boyutunu ve niteliğini bildiğine dikkat çekerek, ABD’nin Tunus ile stratejik dostluğuna bağlı olduğunu ve buradaki demokratik yolu desteklediğini ve Cumhurbaşkanı’nın hükümet ve siyasi düzeylerde atacağı sonraki adımları dört gözle beklediğini vurguladı.

Viner, görüşme sırasında Tunus Cumhurbaşkanı Said’e ABD Başkanı Joe Biden’nın gönderdiği yazılı mesajını iletti.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz’da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu duyurmuştu.

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