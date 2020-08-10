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ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması geldi!

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Kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra dünyayla paylaşacağız!
ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması geldi!

ABD Sağlık Bakanı Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı veya ilacın ABD'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra adil bir şekilde diğer ülkelerle paylaşılacağını söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçte, Kovid-19 aşısı ve tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında 200’den fazla aşı adayının bulunduğunu ifade eden Azar, bunların 20 tanesinin klinik aşamaya geldiğini söyledi: “Birinci önceliğimiz elbette, ABD'de kullanılmak üzere yeterli miktarda, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış, etkin ve güvenli bir aşı veya tedavi geliştirmek ve üretmek." Azar, ancak ABD'deki ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, 'uluslararası topluma danışarak yapılacak adil ve eşit dağıtım' sayesinde diğer ülkelerin de bu ürünleri kullanabileceğini belirtti.  

Etkin ve güvenli bir aşı geliştirmenin genel olarak birkaç sürse de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi hazır olabileceğini belirtmişti.

'ABD kürsel halk sağlığı için en büyük fon sağlayıcısı olmaya devam edecek'

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekilmesiyle ilgili de konuşan Azar, Washington’un küresel halk sağlığına daha az bir şekilde katılacağı anlamına gelmediğini de söyledi:

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