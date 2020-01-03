ABD tüm vatandaşlarından Irak'tan ayrılmalarını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı seyahat uyarısında, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle tüm vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı yaptı.
ABD ayrıca, tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunu da bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı seyahat uyarısında, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle tüm vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı yaptı.
ABD ayrıca, tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunu da bildirdi.
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