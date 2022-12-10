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ABD üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

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ABD'de üretici fiyatları kasım ayında yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı​. Yıllık bazda ise üretici fiyatları kasımda yüzde 7,4 artarak yine beklentilerin üzerinde yükseldi.
ABD üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de üretici fiyatları kasım ayında yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı​.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yüzde 0,2 olarak açıkladığı ÜFE Ekim verisi yüzde 0.3 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin yüzde 0.2 olacağını tahmin ediyorlardı.

Yıllık bazda ise üretici fiyatları kasım ayında yüzde 7,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ekonomistler ÜFE’nin yıllık bazda ise yüzde 7,2 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ÇEKİRDEK ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 0,4 ARTTI

ABD’de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları kasım ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ekim ayında yüzde 0 olarak açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 0,1 seviyesine revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek ÜFE’nin yüzde 0,2 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 olarak açıklanan üretici fiyatları yüzde 8,1 seviyesine revize edildi.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE Kasım ayında yüzde 6,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda %5.9 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Ekim ayında yüzde 6,7 olarak açıklanan yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 6,8 seviyesine revize edildi.

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