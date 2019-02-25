  • BIST 104.591
  • Altın 227,169
  • Dolar 5,3083
  • Euro 6,0289
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

"ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak"

» »
Güney Kore, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirdi.
"ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak"

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD ile Kuzey Kore'nin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak zirvede Kore Savaşı'nın bittiğini resmen ilan edebileceklerini belirtti.

"ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak"

Sözcü Kim, "Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler." dedi.

Savaşın yerli tarafları olan Güney ve Kuzey Kore'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim arasında, geçen yıl eylülde Kuzey'in başkenti Pyongyang'da yapılan zirvede iki ülke ordularının tüm düşmanca eylemlere son vereceklerine dair imzaladıkları anlaşmanın "de facto" barış ilanı anlamına geldiğine dikkati çeken Sözcü Kim, ABD ile Kuzey Kore'nin yapacağı benzeri bir deklarasyonun savaşın pratikte sonu anlamına geleceğinin altını çizdi.

"Savaş pratik anlamda bitmiş sayılır"

Güney Kore ve ABD'nin daha önce Çin ile diplomatik ilişki kurarak zaten fiilen barış yapmış olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, "Bu durumda geriye yalnızca ABD ve Kuzey Kore kalıyor. Eğer ABD ve Kuzey savaşın sonunu ilan ederse, savaş pratik anlamda bitmiş sayılır. Bunu ilan etmenin çok sayıda yolu var ve biz savaşın sonunu ilan edecek her tür deklarasyonu olumlu karşılayacağımızı belirtiyoruz." ifadesini kullandı.

Önemli olanın Kuzey Kore'nin sorunsuz şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, barış ilanının Kuzey Kore'ye sağlayacağı güvencenin sürecin hızlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Mevcut ateşkes anlaşmasının yerini alacak bir barış anlaşmasının ise ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının ardından gündeme gelebileceğini vurgulayan Sözcü Kim, "Barış anlaşması son derece karmaşık yapısal unsurların müzakere edilmesini gerektirecektir. Anlaşma çok taraflı bir güvenlik garantisinin varlığını gerektirdiğinden ancak çok taraflı bir müzakereyle ortaya konulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs 2018'de ikinci kez bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider Eylül 2018'de Pyongyang'da yeniden bir araya gelmiş, zirvede iki ülke ordusu arasında imzalanan anlaşmada düşmanca eylemlere son vererek gerilimi düşürmeyi taahhüt etmişti. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Liderler Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için adımları sürdürme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Trump ile Kim 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika polisi hükümetin 49 zırhlı lüks araç almasına karşı çıkıyor23 Şubat 2019 Cumartesi 17:49
  • O kentte bisiklet kullanana 250 euro'ya kadar teşvik geliyor23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
  • 16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü23 Şubat 2019 Cumartesi 15:32
  • Meclis'te 'sürtük' kavgası23 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
  • İtalya'da 'ırkçı deney' skandalı: 'Bakın bu siyah çocuk ne kadar da çirkin!'22 Şubat 2019 Cuma 16:20
  • Avrupa’dan Kavala davasına sert eleştiri22 Şubat 2019 Cuma 12:17
  • Yunanistan'da göstericiler bakanlığı bastı21 Şubat 2019 Perşembe 21:18
  • "Aktif yaşlanma doğduğunuz an başlar"21 Şubat 2019 Perşembe 15:15
  • Juncker: “AB'dan anlaşmasız ayrılığın sonuçları korkunç olur”21 Şubat 2019 Perşembe 15:10
  • Putin'den ABD'ye füze resti20 Şubat 2019 Çarşamba 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti