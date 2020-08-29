  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

ABD'de Haksız Yere Tecavüzle Suçlanan Adam 44 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı

» »
1976'da tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ronnie Long, yargılanması sırasında lehine delillerin gün yüzüne çıkarılmadığının anlaşılmasıyla yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu.
ABD'de Haksız Yere Tecavüzle Suçlanan Adam 44 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı

 ABD'nin North Carolina eyaletinde 1976'da tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ronnie Long, yargılanması sırasında lehine delillerin gün yüzüne çıkarılmadığının anlaşılmasıyla yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu.


CNN'deki habere göre, Long, 44 yıldır tutulduğu Stanley County'de Albemarle Cezaevinden salıverildi.
64 yaşındaki Long'u cezaevi çıkışında ailesi, yakınları ve salıverilmesi için uzun süredir kampanya yürüten aktivistler karşıladı.


ABD Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, salıvermeye ilişkin kararda, sanık Long'un yargılaması sırasında lehine değerlendirilebilecek çok sayıda kanıtın polis tarafından bilinçli olarak gizlendiğini, bu suretle adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

Yargıç Thacker, polisin olay yerinde ele geçirilen meni ve parmak izi gibi kritik delilleri jüriden ve savunma makamından gizlediği, bunun sanığın haksız yere mahkum edilmesine yol açtığını ifade etti.
25 Nisan 1976'da, o sırada 20 yaşındaki Long, Concord şehrinde eyaletin önde gelen iş adamlarından birinin 54 yaşındaki dul eşine tecavüz etmekle suçlanarak mahkum olmuştu. 
Suçlamayı reddeden Long, uzun yıllardır hukuk mücadelesi sürdürüyordu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Trump’ın İsrail politikasına övgü26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:06
  • ABD Ve Yunanistan Girit'in Güneyinde Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi25 Ağustos 2020 Salı 13:28
  • New York Başsavcılığı, Trump'ın Şirketi ve Oğluna Dava Açtı25 Ağustos 2020 Salı 09:49
  • Axios: "BAE, İsrail'in f-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından ABD-İsrail-BAE toplantısını iptal etti"25 Ağustos 2020 Salı 09:26
  • Kaliforniya’da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti25 Ağustos 2020 Salı 09:00
  • ABD'de Jacob Blake protestoları: Eylemcilere polis müdahalesi25 Ağustos 2020 Salı 08:45
  • Trump’ın medya danışmanı istifa etti24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:15
  • ABD'de polis bir siyah Amerikalıyı arkasından vurdu24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:46
  • Trump'ın Başdanışmanı Kellyanne Conway Ay Sonunda Görevini Bırakacak24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:36
  • ABD’de polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkiye yol açtı24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti