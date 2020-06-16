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AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı

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AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı
AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlık yarattığının altı çizildi. 

Açıklamada, "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli." vurgusu yapıldı.

Libya'daki çatışmaya taraf olanlara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve şiddete son vererek ateşkes konusunda uzlaşma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönüş yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Terhune’yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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