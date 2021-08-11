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ABD’li senatörlerden Türkiye karşıtı hamle

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın geçen aylarda bir araya gelmesiyle yumuşayan ilişkileri gerecek bir adım ABD Temsilciler Meclisi’nden geldi…
ABD’li senatörlerden Türkiye karşıtı hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın geçen aylarda bir araya gelmesiyle yumuşayan ilişkileri gerecek bir adım ABD Temsilciler Meclisi’nden geldi… Rhode Island temsilcisi David Cicilline ve Florida temsilcisi Gus Bilirakis’in önayak olduğu ve 28 temsilcinin imza attığı bir mektubu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderdi.

Mektupta, “Türkiye’nin İHA (insansız hava aracı) ve SİHA (Silahlı insansız hava aracı) programları ile ilgili endişe dile getirildi. Bu program dünya çapında birçok bölgede istikrarsızlığa sebep oldu ve ABD’nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit ediyor” dendi.

Biden ve Erdoğan Haziran ayında NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Son yıllarda başta S-400 gerilimi olmak üzere birçok sorun yaşayan ABD ile Türkiye hattında tansiyonu yükseltecek hamleyi yorumlayan uzmanlar, Kongre’nin Türkiye’nin İHA programını hedefine aldığını aktardı. İki hafta önce Senatör Robert Menendez, bakan yardımcısı Victoria Nuland’ı Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde dinlemişti. Şimdi ise benzer bir bilgilendirme toplantısı Bakan Anthony Blinken’dan isteniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilirakis, “CAATSA yaptırımlarına sebep olan sorunla paralel olarak bu adım atıldı. F-35 ve S400 krizlerinde olduğu gibi bir araya gelerek ABD silah ve teknolojilerinin bizim ulusal güvenliğimizi olumsuz etkileyecek ya da yasaları ortadan kaldıracak bir şekilde kullanmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla biz de Biden yönetiminden bu konuda bir bilgilendirme talep ediyoruz” dedi.

Mektupta, “Türkiye’nin droneları son 1 yılda Azerbaycan’da, Suriye’de Libya’da kullanıldı. Türkiye, Polonya ve Pakistan ile drone anlaşması imzaladı ve Rusya ve Pakistan’la da ortak üretim süreci gündemde. Türkiye ayrıca Kıbrıs’a kalıcı bir drone üssü kurmayı da düşündüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin drone üretimi ile ilgili bir brifing talep ediyoruz. Türkiye’nin İHA üretirken kullandığı materyal ve teknolojilerin yaptırımları delip delmediğini ya da NATO kurallarına aykırı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Türkiye’ye herhangi bir drone teknolojisinin ABD’den gönderilmesinin askıya alınmasını istiyoruz” ifadesine yer verildi.

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