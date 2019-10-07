ABD’nin Suriye açıklaması doları ateşledi.Kur bir ayın zirvesinde

ABD’nin Suriye açıklaması doları ateşledi: Kur 5.79’la bir ayın zirvesinde

Dolar/TL kuru, Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklaması ve taraflardan gelen açıklamalarla yüzde 1.5 yükselişle 5.79’u gördü. Kurda bu seviye 3 Eylül’den bu yana görülmemişti.

Beyaz Saray’ın ardından ABD Başkanı Donald Trump da bir dizi Twitter paylaşımıyla Suriye’den ABD askerlerinin çekileceğini duyurdu.

Gün içinde hem Avrupa Birliği’nden hem Birleşmiş Milletler’den Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirmeyi planladığı harekata karşı enişelerin dile getirildiği açıklamalar geldi ve sivil hayatların güvenliğine dikkat çekildi.

Cumhuriyetçi bir senatör olan Lindsey Graham ise konuyu bir tasarıyla Senato’ya taşıyacaklarını duyurdu ve Trump’ın kararını ‘felaket olur’ ifadeleriyle değerlendirdi.

Piyasalar açıklamaların ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip edecek.

Beyaz Saray Türkiye’nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirmişti.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi şöyle konuştu: “ABD’nin açıklaması Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği Suriye’ye yönelik askeri operasyona yeşil ışık sağlarken sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir çok soru işareti de barındırıyor. Piyasadaki tepki sınırlı ancak detaylar netleştikçe sürecin fiyatlaması her iki yöne de farklılaşabilir.”

Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75’in üzerini gördü. Enflasyonun eylülde tahminlerin altında kalması ardından ise Merkez Bankası’nın ekimde beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi lirayı daha da baskıladı.

Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından en yüksek 5.7961 seviyesinde işlem gördü. Hacimlerin sınırlı kaldığı saatlerde kur güne 5.7150 civarında başladıktan sonra 3 Eylül’den bu yana görülmemiş bir düzey olan 5.79 görüldü. Kur saat 18:35’te 5.78 seviyesinden işlem gördü.

Dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 1.5’e yaklaştığı lira gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Lira öğleden önceki işlemlerde yaklaşık yüzde 0.8 değer kaybederken benzer para birimleri dolar karşısında artı eksi yüzde 0.2 bandında hareket ediyordu.