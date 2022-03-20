Abramoviç’in Eski Eşi Panikte: 660 Milyon Dolarla Londra’da Saklanıyor

Chelsea kulübünün sahibi olan ve geçen haftalarda İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan yakınlığı dolayısıyla yaptırım kararı aldığı Rus oligark Roman Abramoviç’in eski eşi ve 5 çocuğunun annesi Irina Abramoviç’in de panik içinde olduğu öne sürüldü.

Geçen hafta özel jeti İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra Moskova’ya havalanan ve milyar dolarlık lüks yatlarını da yaptırımdan kaçırmaya çalışan Abramoviç’in eski eşi ile ilgili bilgiyi İngiliz The Sun gazetesi paylaştı. The Sun’a konuşan kaynaklar Irina Abramoviç’in Londra’da saklandığını ve servetine el konulup konulmayacağını endişeyle takip ettiğini söyledi.

İsmini açıklamayan eski bir asker, Abramoviç’in eski koruması olduğunu söyleyerek, Abramoviç’in eski eşinin servetine el konuşma ihtimali yüzünden korku içinde Londra’da yaşadığını söyledi. Kaynak, Irina Abramoviç’in Londra’daki lüks mağazalardan Harrods’ın bir numaralı müşterisi olduğunu ve kendisin “Londralı Imelda Marcos” olarak tanıttığını söylerken, “Irina normalde her gece dışarı çıkardı fakat şimdi ne yöne gideceğini bilemiyor. İngiltere’deki günlerinin sona ermesinden endişe ediyor” dedi.

1991 yılında Abramoviç’in ikinci eşi olarak evlenen Irina, 16 yıl boyunca evli kaldı. Çiftin 5 çocuğu bulunuyor. İngiliz medyası, Irina’nın henüz bir tehdit oluşturmadığını aktarırken bu sebeple bir yaptırım uygulanmayacağını da öne sürdü.