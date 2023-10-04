Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Vatandaşı Ödülüne Layık Görüldü

Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs, eşitliği, birliği ve LGBTİ+ haklarını destekleme konusundaki kararlılıkları nedeniyle prestijli Avrupa Vatandaşlık Ödülüne layık görüldü. Lefkoşa'daki AB Evi'nde düzenlenen ödül töreninde, daha kapsayıcı bir top

(Lefkoşa, Kıbrıs - 4 Ekim 2023)

Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs, eşitliği, birliği ve LGBTİ+ haklarını destekleme konusundaki kararlılıkları nedeniyle prestijli Avrupa Vatandaşlık Ödülüne layık görüldü. Lefkoşa'daki AB Evi'nde düzenlenen ödül töreninde, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeye yönelik önemli katkıları kutlandı. Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğunun haklarını ve refahını savunmaya kararlı olan örgütler, bu ödüle on yıl boyunca gösterdikleri olağanüstü çabalar nedeniyle layık görüldü.

Ödül törenine Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Ofisi Başkanı; Adalet Bakanı; Cinsiyet Eşitliği Komiseri; Avustralya Yüksek Komiseri; Misyon Şef Yardımcısı - ABD; İngiliz Yüksek Komiseri; İsveç'in Kıbrıs Büyükelçisi; Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Hollanda ve İspanya Büyükelçiliklerinden temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'nden Andreas Kettis açılış konuşmasında her vatandaşın haklarını korumanın önemini vurguladı ve her iki örgütün de eşitliği, çeşitliliği ve insan haklarını teşvik etme konusundaki yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kuir Kıbrıs Derneği ile Accept LGBTI Kıbrıs'ı Avrupa Vatandaşlığı Ödülüne aday göstererek başvuru yapan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Giorgos Georgiou, örgütlerin demokrasi ve insan hakları adına verdiği onurlu mücadeleyi destekleyen konuşmalar yaptı.

Örgütler yıllar boyunca LGBTİ hakları için çaba harcayan tüm herkese teşekkürlerini ileterek yıllar boyunca emek sarf eden herkesin bugün ödül töreninde olmasa da, katkılarının kalıcı bir etki yarattığını ve herkes için bir destek kaynağı olmaya devam ettiğini belirttiler.

Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği şunları ifade etti: "Bu bize, çeşitliliğimizi kutladığımızda toplum olarak daha güçlü olacağımızı hatırlatıyor. Ancak işimiz henüz bitmedi. Bugün bu ödülü gururla kabul ederken, önümüzde hala zorluklar olduğunu unutmamalıyız.". Örgütler konuşmasına “Onurumuz festivalleri sadece bir kutlama değildir; bu bir eylem çağrısıdır. Bu, herkesi bizimle birlikte olmaya, çeşitliliği kucaklamaya ve daha kapsayıcı bir gelecek için çalışmaya davettir. Bu ödülün önemi çabalarımızın takdir edilmesinin ötesinde; barış inşasının gücünün tanınmasıdır. Çatışma, kutuplaşma ve ayrımcılıkla dolu bir dünyada LGBTİ+ topluluğu sevginin, kabullenmenin ve kapsayıcılığın insanları bir araya getirebileceğini gösterdi." sözleriyle devam etti.

Konuşmalar, her iki örgütün de kesişimsellik, şeffaflık, eşitlik, saygı, özen ve anlayış için sürekli savunuculuk yapma kararlılığı ifade edilerek, Avrupa Vatandaşı Ödülü'nün herkes için daha kapsayıcı, kabul edici ve barışçıl bir Kıbrıs yaratmaya çabalayan bireyler ve örgütler için bir umut ve ilham ışığı görevi görmesi nedeniyle engelleri yıkma ve Kıbrıs'ın tamamındaki tüm sakinleri için insan haklarını geliştirme misyonunun önemini vurguladılar.

Ödül töreni, ödüllerini takdim edilmesi ve ardından resepsiyonun verilmesiyle sona erdi.