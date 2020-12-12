Açıklayamıyorlar: Uzaydan garip sinyaller geliyor!

Uzayda, herhangi bir kaynak olmadığı halde radyo dalgaları yayan dairesel alanlar keşfedildi. Bu alanların ne olduğunu açıklamak ise, neredeyse imkansız gibi görünüyor.

Uzayda, açıkta herhangi bir kaynak olmadığı halde radyo dalgaları yayan dairesel alanlar keşfedildi. Akla gelebilecek her türlü açıklama, bu fenomeni anlamada yetersiz kalıyor.

Geçen yıl ilki keşfedilen bu fenomen, astronomları bir sapma ya da ekipman hatası olmaktan ziyade gerçek bir fenomen olduklarına ikna etmeye yetecek kadar çok sayıda nesne bulmaları ile daha da karışık hale geldi. Tek bilinen, galaksimizin dışında ve kesinlikle çok büyük oldukları.

"Tuhaf Radyo Çemberleri" (Odd Radio Circles - ORC) olarak adlandırılan bu buluşun garip olmasının nedeni sadece radyo dalgaları kullanılarak tespit edilebiliyor olmaları. Bazıları uzaklardaki galaksilerin çevresinde, farklı dalga boylarında da yer alıyor. Bir başka gariplik ise şekillerinin mükemmele yakın dairesellikte olması. Western Sydney Üniversitesi'nden Profesör Ray Norris, yaptığı açıklamada, "Süpernova kalıntıları dışında böyle daireler görmüyoruz. Ancak bunlar kesinlikle süpernova kalıntısı değil" dedi.

OCR'lerin çapı bir milyon ışık yılı civarında, yani galaksimiz Samanyolu'nun neredeyse on katı boyutundalar. Bu kadar büyük bir şeyi neyin yaratabileceği konusunda en ufak bir fikrimiz dahi yok. Norris, "bütün yaşamım boyunca böyle bir şey bekledim" diyor ve ekliyor: "Keşke 20 yaşında olsaydım. Hayatımın geri kalan kısmını onları araştırmakla geçirebilirdim."