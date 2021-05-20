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Açılımların ve turizmin kararı bugün belirlenecek! Karantinasız girişler olacak mı?

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor
Açılımların ve turizmin kararı bugün belirlenecek! Karantinasız girişler olacak mı?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanıyor.

Geçtiğimiz günlerde toplanan bakanlar kurulunun ardından Başbakan Ersan saner Perşembe (bugün) günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin toplanarak yeni açılımlara karar vereceğini söylemişti.

Özellikle turizm ve karantinasız giriş konusunda tartışmalar yaşanırken K.T. Tabipleri  Birliği onay almış aşıların tam dozunu olan kişilerin gerekli tedbirlerle karantinasız girebileceği konusunda görüş belirtmişti

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