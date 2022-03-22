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Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye Götürüyor

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Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye Götürüyor
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye Götürüyor

İngiltere'nin Hull City takımını satın alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun attığı golü paylaşıp, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" ifadelerini yazdı.

İngiltere'nin Hull City takımını satın alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yakın dostlarıyla halı sahada maç yaptı. Ilıcalı, Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ile aynı takımda yer aldı. Acun Ilıcalı kazandıkları maçın ardından Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı

İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ

Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın yolladığı pası çok şık şekilde bitirdi. Ilıcalı Emre Belözoğlu'nun performansını, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notuyla paylaştı.

 

Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı
Acun Ilıcalı aradığı yıldızı halı sahada buldu! Emre Belözoğlu, Hull City'ye göz kırptı
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